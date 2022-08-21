Çinli iş insanı rekor cezayla karşı karşıya… Çinli-Kanadalı iş insanı Xiao Jianhua Şanghay’da görülen davada Cuma günü 13 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Şanghay Mahkemesi yaptığı açıklamada, Xiao ve şirketi Tomorrow Holdings’in, kamu mevduatlarını yasadışı bir şekilde elde etmek, emanet edilen mülkün kullanımını suistimal, fonların yasadışı kullanımı ve rüşvet de dahil olmak üzere on milyarlarca doları içeren suçlardan mahkum edildiğini söyledi.

Mahkeme ayrıca Xiao’ya 6,5 ​​milyon yuan (950.000 $) ve Tomorrow Holdings’e 55 milyar yuan (8.1 milyar $) para cezası verdi.

Mahkeme, “Tomorrow Holdings ve Xiao Jianhua’nın suç eylemleri, mali yönetim düzenine ciddi şekilde zarar verdi, ülkenin mali güvenliğini ciddi şekilde tehlikeye attı, devlet personelinin dürüstlüğünü ciddi şekilde ihlal etti ve yasalara göre ağır şekilde cezalandırılmalıdır” dedi.

Mahkeme, Xiao ve Tomorrow Holdings’in suçlarını itiraf ettiklerini ve varlıkların geri alınmasına yardım ettiklerini ve böylece daha hafif bir ceza alabileceklerini belirtti.

Xiao, Çin’in en zengin isimlerinden biriydi devasa Tomorrow Group’u kontrol ediyordu.

Çin’in en güçlü siyasi ailelerinden bazılarıyla yakın bağlantıları ile tanınan Xiao, 5 yıl önce 2017 yılında Çinli güvenlik ajanları tarafından Hong Kong’daki otel odasında yakalandı ve Çin anakarasına götürüldü.

Geçen ay, Pekin’deki Kanada Büyükelçiliği CNN’e Kanada vatandaşı Xiao’nun davasının konsolosluk erişimi olmadan gerçekleşeceğini söyledi. Büyükelçilik, “Kanada, Kanada vatandaşı Bay Xiao Jianhua’nın duruşmasına katılmak için birkaç talepte bulundu. Çin makamları tarafından katılımımız reddedildi” dedi.

Çin Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Cuma günü yaptığı açıklamada, Xiao’nun Çin vatandaşlığına sahip olduğunu ve Çin çifte vatandaşlığı tanımadığı için Xiao’nun başka bir ülkenin konsolosluk korumasına hakkı olmadığını söyledi.