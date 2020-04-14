Türkiye’den ocak-mart döneminde 207 ülke, özerk bölge ile serbest bölgeye hazır giyim ve konfeksiyon ürünü gönderildi.

AA muhabirinin Uludağ İhracatçı Birliklerinden aldığı bilgiye göre, sektörün ilk çeyrek ihracatı yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 6,10’luk azalışla 4 milyar 501 milyon 394 bin dolardan 4 milyar 226 milyon 614 bin dolara geriledi.

Yılın ilk üç ayında 207 ülke, özerk bölge ile serbest bölgeye ihracat yapan sektör, en fazla dış satımını Avrupa ülkelerine gerçekleştirdi.

Sektörün sadece Almanya, İspanya, İngiltere, Hollanda ve Fransa’ya yaptığı dış satım, toplam ihracatın yüzde 51’ini oluşturdu.

Hazır giyim ve konfeksiyon sektörü ocak-mart döneminde en fazla ihracatı Almanya’ya gerçekleştirdi. Sektörün toplam ihracatında yaklaşık yüzde 17,77’lik paya sahip olan Almanya’ya bu dönemde 751 milyon 106 bin dolarlık ürün ihraç edildi.

İkinci sırada yer alan İspanya’ya ihracat 508 milyon 175 bin dolar olarak kayıtlara geçerken, sektörün önemli pazarlarından İngiltere’ye 392 milyon 516 bin dolarlık dış satım yapıldı.

ÇİN’E İHRACAT YÜZDE 143, HOLLANDA’YA İHRACAT YÜZDE 21 ARTTI

Hazır giyim ve konfeksiyon sektörünün yılın ilk çeyreğinde Hollanda’ya yaptığı ihracat, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 21 arttı. Bu ülkeye yapılan dış satım 261 milyon 105 bin dolardan 316 milyon 365 bin dolara yükseldi.

Bu dönemde sektörün oran olarak en fazla ihracat artışı sağladığı ülke ise Çin oldu. Geçen yılın ilk 3 ayında 19 milyon 418 bin dolarlık ürün gönderilen Çin’e dış satım bu yılın aynı döneminde yüzde 143 artışla 47 milyon 208 bin dolar olarak kayıtlara geçti.

Suudi Arabistan’a yapılan ihracat da yüzde 24,11’lik artışla 82 milyon 652 bin dolardan 102 milyon 582 bin dolara çıktı.

İHRACATIN YARISINDAN FAZLASINI KADIN GİYİM ÜRÜNLERİ OLUŞTURDU

Hazır giyim ve konfeksiyon sektörü, ürün grubu bazında bakıldığında en fazla kadın giyim ürünü ihraç etti. İhracatçıların ilk çeyrekte sattığı 2 milyar 221 milyon 868 bin dolarlık kadın giyim ürünü toplam ihracatın yüzde 52’sini oluşturdu.

Sektör ilk çeyrekte erkek giyim ürünü ihracatından da 878 milyon 854 bin dolar gelir elde etti.