Çinli otomotiv şirketi Geely, İngiliz lüks otomobil üreticisi Aston Martin Lagonda’ya ortak oldu.

Şirketin Üst Yöneticisi Donghui Li, yaptığı açıklamada, Aston Martin’in yüzde 7,6 hissesini satın aldıklarını duyurdu.

Aston Martin ile ortaklığının sağlayacağı iş birliği potansiyelinden heyecan duyduklarını vurgulayan Li, teknoloji alanındaki sundukları yeniliklerle şirketin gelecekteki başarısına katkı sağlamayı umduklarını ifade etti.

Geely, satış bedeline ve anlaşmanın detaylarına dair bilgi vermezken Aston Martin’den yapılan açıklamada, şirketin Geely ve Suudi Arabistan hükûmetinden toplam 730 milyon dolar yatırım aldığı belirtildi.

Çin’in en büyük özel otomotiv şirketi Geely, son yıllarda uluslararası markalarla kurduğu ortaklıklar ve devir anlaşmalarıyla küresel pazardaki payını arttırıyor.

Geely, daha önce İsveç’te LYNK & Co, Volvo ve Polestar, İngiltere’de ise Lotus markalarını satın almıştı. Şirket ayrıca Mercedes’i bünyesinde barındıran Alman Daimler AG’ye, yüzde 9,7 hisseyle ortak olmuştu.