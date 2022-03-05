Citroen Türkiye, mart ayında C4 modeli için yeni kampanyasını duyurdu. Peki, Citroen C4 ne kadar? İşte Citroen’in açıkladığı Mart kampanyası ve Citroen C4 fiyatları:

Citroen Türkiye açıklamasına göre, 5 bin TL’lik aylık taksitle 2022 model Citroen C4 modeline sahip olma imkanının olduğu belirtilen kampanya kapsamında, 60 bin TL için 12 ay vade ve 0 faizli kredi veya 100 bin TL için 12 ay yüzde 0,89 faiz oranlı kredi seçeneği sağlanıyor.

Ayrıca nakit alımlarda geçerli 10 bin TL’ye varan indirimler sunuluyor. C4, 464 bin 500 TL’den başlayan fiyatlarla satılıyor.

Dört motor seçeneği ile tercih edilebilen Citroen C4, 1.5 BlueHDi dizel motor 130 HP, 1.2 PureTech benzinli motor 130 ve 155 HP güç seçeneklerinin tamamında EAT8 tam otomatik şanzıman ile satışa sunuluyor. Ayrıca 1.2 litrelik PureTech benzinli motorun 100 HP güç üreten versiyonu ise manuel şanzıman ile satın alınabiliyor.

CITROEN C4 NE KADAR? CITROEN C4 MART 2022 FİYATLARI

Citroen’in sitesinde yer alan bilgilere göre C4 fiyatları şöyle: