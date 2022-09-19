Citroen’den yapılan açıklamaya göre Citroen, C4 modelinin tamamen elektrikli versiyonu e-C4 ekim ayında Türkiye’de yollara çıkmaya hazırlanıyor.
Açıklamada araçla ilgili şu bilgiler veriliyor:
- e-C4, hafif 50 kWsa bataryayı 100 kW DC hızlı şarj desteği gücüyle birleştiriyor.
- e-C4, 350 km (WLTP döngüsü) menziliyle günlük kullanım dışında uzun yolculukları da daha konforlu hale getirmeyi hedefliyor.
- 50 kWsa kapasitesindeki batarya, günlük kullanımda ofiste ve evde geleneksel bir priz veya Wall Box aracılığıyla şarj edilebiliyor.
- 100 kW hızlı şarjı destekleyen batarya ile uzun yolculukların daha stressiz hale getirilmesi hedefleniyor.
- 30 dakikada batarya yüzde 80’e kadar şarj edilebiliyor. Elektrikli araçlarda lityum-iyon piller kullanıldığı için, hızlı şarj (DC) ile dolum hızı, şarjın başlangıcında, sonuna göre daha hızlı gerçekleşiyor.
- e-C4’te ısı pompası standart olarak bulunuyor.
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