Citroen ekim ayına ilişkin kredi kampanyasının detaylarını duyurdu. Citroen’den yapılan açıklamaya göre kampanya detayları şöyle:

Citroen C3, “Shine Business” ve “Shine” versiyonları için sunulan 80 bin TL için 12 ay vade ve 0 faizli veya 120 bin TL için 12 ay ve yüzde 0,99 faizli kredi imkanlarıyla satışa sunuluyor.

Citroen C3 Aircross SUV modelinde bu kredi seçeneğinin dışında dışında takasa otomobil verecekler için 30 bin TL takas desteğine ek 200 bin TL için 24 ay vade ve yüzde 2,29 faizli kredi imkanı sunuluyor.

Citroen C4 modelinde 80 bin TL için 12 ay ve 0 faizli kredi veya 120 bin TL için 12 ay vade ve yüzde 0,99 faiz kredi seçeneği sunuluyor.

Citroen C5 Aircross SUV modelinde 170 bin TL için 12 ay ve 0 faizli kredi veya 240 bin TL için 12 ay vade, yüzde 0,99 faiz kredi ve 40 bin TL takas desteği seçeneği sunuluyor.

Citroen Berlingo Kombi’de 120 bin TL için 12 ay vade ve 0 faizli kredi seçeneği veya 150 bin TL için 15 ay vade ve yüzde 0,99 faizli kredi seçeneği sunuluyor.