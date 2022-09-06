Citroen açıklamasına göre 2022 model Citroën C3 Aircross SUV için 612 bin TL’den başlayan fiyatlarla 80 bin TL için 12 ay vade ve 0 faizli kredi imkânı veya 120 bin TL için 12 ay yüzde 0,99 faizli kredi ve 30 bin TL takas desteği seçeneği sunuluyor.
Citroën C3 Aircross SUV PureTech benzinli ve BlueHDi dizel motorlarla sunuluyor. Benzinli güç ünitesi olarak 1.2 PureTech 130 HP motor yer alıyor. Dizel güç ünitesi olarak ise 1.5 BluHDİ 120 HP motor seçeneği bulunuyor. Her iki motor seçeneğine de EAT6 otomatik vites eşlik ediyor ve Start & Stop sistemine sahip.
|Versiyonlar
|Donanım
|Model Yılı
|Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyatı (TL)
|Kampanyalı Anahtar Teslim Fiyatı (TL)
|1.2 PureTech
130 HP – EAT6
|Feel
Feel Bold
Shine
|2022
2022
2022
|624.000 TL
664.000 TL
716.000 TL
|612.000 TL
652.000 TL
703.000 TL
|1.5 BlueHDi
120 HP – EAT6
|Feel Bold
|2022
|710.000 TL
|697.000 TL
2022 model yeni Citroën C5 Aircross SUV model ailesi ise 170 bin TL için 12 ay vade ve 0 faizli kredi imkânı veya 240 bin TL için 12 ay yüzde 0,99 faizli kredi ve 40 bin TL takas desteği seçeneğiyle 935 bin TL’den başlayan fiyatlarla satılıyor.
Citroën C5 Aircross SUV yeni bir tasarıma kavuştu. C5 Aircross SUV, yuvarlatılmış hatların yerini daha keskin hatlara bırakan Citroën’in yeni tasarım dilini benimsiyor. Dış tasarımın yanı sıra iç tasarımda da daha dinamik ve rafine bir görünüm hedeflendi.
|Versiyonlar
|Donanım
|Model Yılı
|Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyatı (TL)
|Kampanyalı Anahtar Teslim Fiyatı (TL)
|1.5 BlueHDi
130 HP – EAT8
|Feel Bold
Shine
Shine Bold
|2022
2022
2022
|948.000 TL
1.012.000 TL
1.047.000 TL
|935.000 TL
999.000 TL
1.033.000 TL
|1.6 PureTech
180 HP – EAT8
|Shine Bold
|2022
|1.047.000 TL
|1.033.000 TL
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