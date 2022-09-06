Citroen açıklamasına göre 2022 model Citroën C3 Aircross SUV için 612 bin TL’den başlayan fiyatlarla 80 bin TL için 12 ay vade ve 0 faizli kredi imkânı veya 120 bin TL için 12 ay yüzde 0,99 faizli kredi ve 30 bin TL takas desteği seçeneği sunuluyor.

Citroën C3 Aircross SUV PureTech benzinli ve BlueHDi dizel motorlarla sunuluyor. Benzinli güç ünitesi olarak 1.2 PureTech 130 HP motor yer alıyor. Dizel güç ünitesi olarak ise 1.5 BluHDİ 120 HP motor seçeneği bulunuyor. Her iki motor seçeneğine de EAT6 otomatik vites eşlik ediyor ve Start & Stop sistemine sahip.

Versiyonlar Donanım Model Yılı Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyatı (TL) Kampanyalı Anahtar Teslim Fiyatı (TL) 1.2 PureTech

130 HP – EAT6 Feel

Feel Bold

Shine 2022

2022

2022 624.000 TL

664.000 TL

716.000 TL 612.000 TL

652.000 TL

703.000 TL 1.5 BlueHDi

120 HP – EAT6 Feel Bold 2022 710.000 TL 697.000 TL

2022 model yeni Citroën C5 Aircross SUV model ailesi ise 170 bin TL için 12 ay vade ve 0 faizli kredi imkânı veya 240 bin TL için 12 ay yüzde 0,99 faizli kredi ve 40 bin TL takas desteği seçeneğiyle 935 bin TL’den başlayan fiyatlarla satılıyor.

Citroën C5 Aircross SUV yeni bir tasarıma kavuştu. C5 Aircross SUV, yuvarlatılmış hatların yerini daha keskin hatlara bırakan Citroën’in yeni tasarım dilini benimsiyor. Dış tasarımın yanı sıra iç tasarımda da daha dinamik ve rafine bir görünüm hedeflendi.