Sürdürülebilirlikten geleceğin sektörlerine, global piyasalardan yeni nesil teknolojilere kadar birçok farklı alana yatırım imkânı sunan Yapı Kredi Portföy 20 yaşında!Daha fazla oku
Alarko Holding, önümüzdeki üç yıllık süreçte iki yeni sektöre daha girmeyi planlıyor. Alarko Holding CEO'su Ümit Nuri Yıldız, farklı alanlardaki...Daha fazla oku
Etiyopya hükümeti, döviz yokluğu nedeniyle aralarında sigara, içki, çikolata ve temizlik malzemelerinin dahil olduğu 38 farklı kategoride ürünün ithalatını yasakladı....
Fransız gıda şirketi Danone, Rusya'daki faaliyetlerinin büyük bir kısmından çekilecek. Fransız basınının, Danone şirketinden yapılan açıklamaya dayandırdığı habere göre, şirket,...
Elon Musk'ın şirketi SpaceX, Pentagon'dan Ukrayna'ya sağlanan Starlink hizmetinin masraflarını talep etti. Musk'ın kararının Ukrayna'nın Berlin Büyükelçisi Melnyk Andrij ile...
ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, enflasyonun birçok ülkede yüksek olduğunu ve küresel ekonomik büyümenin yavaşladığını belirtti. Yellen, Uluslararası Para Fonu...
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