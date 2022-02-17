CNN International’ın haberine göre Beyaz Saray, petrol üretimini artırmayı görüşmek üzere Çarşamba günü iki ABD’li yetkiliyi Suudi Arabistan’a gönderdi. Biden, Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşın ABD enerji fiyatlarını etkileyeceği konusunda uyarmıştı. CNN’in bildirdiğine göre Suudi tarafı OPEC+ üyesi Rusya’yı kızdırabileceği için üretimi artırmak konusunda isteksiz.

Habere göre Beyaz Saray Çarşamba günü yaptığı açıklamada, Rusya ile Ukrayna arasındaki gerilimin artması ve enerji fiyatlarını tehdit etmesi nedeniyle petrol üretimini artırmayı görüşmek üzere iki yetkiliyi Suudi Arabistan’a gönderdiğini söyledi.

ABD Bakanı Joe Biden Salı günü, Rusya ile Ukrayna arasındaki bir savaşın muhtemelen “enerji fiyatlarımızı etkileyeceği”ni söyledi.

CNN’in bildirdiğine göre, Çarşamba günü, Ulusal Güvenlik Konseyi Ortadoğu koordinatörü Brett McGurk ve Dışişleri Bakanlığı’nın enerji yetkilisi Amos Hochstein, petrol arzını görüşmek üzere Riyad’da Suudi yetkililerle bir araya geldi .

Beyaz Saray basın sekreteri Jen Psaki bazı ayrıntıları doğrulayarak gazetecilere şunları söyledi: “Bir seyahatte olduklarını doğrulayabilirim. Yemen de dahil olmak üzere tartışılacak bir dizi konu var. Ve bildiğiniz gibi … Arzın talebi karşılamasını sağlama konusunda dünya çapındaki ortaklarımız da buradan itibaren hedefimizin bir parçası.”

Bir Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Insider’a Hochstein’ın Çarşamba günü Riyad’daki Uluslararası Enerji Forumu’nda da konuştuğunu söyledi.

Ancak CNN, Suudi yetkililerin, aynı zamanda OPEC+ petrol üretim ittifakının bir parçası olan Rusya’yı kızdırabileceği için petrol üretimini artırma konusunda çekingen davrandıklarını iddia etti.