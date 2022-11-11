12 Kasım 1999 Düzce depreminin yıl dönümü dolayısıyla 12 Kasım 2022 Cumartesi günü saat 18.57’de ülke genelinde “çök kapan tutun” tatbikatı yapılacak. AFAD Başkanı Sezer, Türkiye genelinde ilk kez uygulanacak tatbikata ilişkin, “SMS bildirimi, Hayati Uyarı Bildirimi, cami ve belediye hoparlörlerinden, televizyon ve radyo kanallarından bilgilendirmelerle vatandaşlarımıza ulaşacağız.” dedi. Peki, Çök-Kapan-Tutun nedir? Nasıl yapılır? Tatbikat nasıl yapılacak? İşte detaylar:

TÜRKİYE GENELİNDE İLK KEZ YAPILACAK

2021 Afet Eğitim Yılı kapsamında, 56 milyon kişiye afet farkındalık eğitimi verildiğini, 2022 Afet Tatbikat Yılı kapsamında ise 94 bin tatbikatın yapıldığını anlatan Sezer, eğitim verilen insanların davranış kalıplarının değişmesini, deprem ve diğer afetlerle ilgili bilincin kazanılmasını ve bilgilerin yenilenmesini istediklerini belirtti. Sezer, son bir haftada Diyanet İşleri Başkanlığına bağlı kurumlar ile Gençlik ve Spor Bakanlığı bünyesindeki öğrenci yurtlarında “deprem anı ve tahliye tatbikatı” yapıldığına işaret ederek, 12 Kasım’da yapılacak tatbikatın Türkiye genelinde ilk kez uygulanacağını söyledi.

ÇÖK- KAPAN- TUTUN TATBİKATI NASIL YAPILACAK?

Peki, tatbikat nasıl yapılacak? Sezer’in verdiği bilgiler şöyle:

Haber Alma ve Yayma Sistemi (HAY) üzerinden çarşamba günü 66 milyon 154 bin kişinin cep telefonlarına gönderilen bilgilendirme mesajı bugün ve yarın da iletilecek.

12 Kasım saat 18.57’de tüm vatandaşların cep telefonlarına gönderilecek “Hayati Uyarı Bildirimi” ile sesli uyarı yapılacak; televizyonlar ve radyo kanallarından mesaj yayınlanacak, cuma hutbesinde ise bilgilendirme yapılacak.

Ülke genelinde telefon, televizyon ve radyo ile cami ve belediye hoparlörlerinden duyurulacak anonsta, “AFAD tatbikat bilgilendirmesidir. Şu anda tüm ülkede deprem anı çök kapan tutun tatbikatı yapılmaktadır.” ifadesi kullanılacak.

ifadesi kullanılacak. Tatbikat kapsamında, mesajın duyulması halinde güvenli görülen bir yerde, sağlam bir nesnenin yanında ya da altında çökülecek.

Sırt, pencerelere dönük şekilde kapanılacak, baş ve boyun, düşme ihtimali olan cisimlerden korunacak.

Sarsıntı sona erene kadar, yatak veya oturma grubu gibi ağır ve büyük eşyalara tutunup beklenecek.

Hayat boyu sevdiklerimizi korumak için önlemler aldık. Şimdi, #ÇökKapanTutun hareketini öğrenerek sevdiklerimizi deprem tehlikesine karşı koruyoruz! Haydi Türkiye;

12 Kasım Cumartesi günü, saat 18.57’de;

Deprem Anı Ülke Tatbikatı’nda buluşalım… ÇÖK – KAPAN – hayata – TUTUN! pic.twitter.com/P53o592eyu — AFAD (@AFADBaskanlik) November 11, 2022

Sezer, “Uzmanlarımız ve eğitimcilerimiz, tatbikattan elde edilen verilerle ‘ne eksiklerimiz var, uygulamada nelerle karşılaşıyoruz’ bunların da analizini yapacak. Ona göre yol haritamızı takviye ederek, güçlendirerek devam edeceğiz” dedi. HAY sisteminden verilecek anonsların cami ve belediye hoparlörlerinden de yayınlanacağına işaret eden Sezer, “Korku ve panik olmasın diye siren sistemini kullanmayacağız. SMS bildirim, Hayati Uyarı Bildirimi, cami ve belediye hoparlörlerinden, TRT’ye ait televizyon ve radyo kanallarından otomatik olarak, diğer radyo ve televizyonlarda ise bilgilendirmelerle vatandaşlarımıza ulaşmış olacağız.” dedi.

ÇÖK-KAPAN-TUTUN NEDİR? NASIL YAPILIR?

Peki, Çök – Kapan- Tutun nedir? Çök – Kapan- Tutun özetle bir depremde binada bulunulması halinde çevreden fırlayan, uçuşan, ya da düşen sert, yüksek, tehlikeli, ağır cisimler nedeniyle yaralanmaları önlemek için “Güvenli bir yer bulup, diz üstü ÇÖK, Başını ve enseni koruyacak şekilde KAPAN, Düşmemek için sabit bir yere TUTUN” anlamına gelen bir teknik.

AFAD Eğitmeni Gamze Yıldırım 2020 yılında bir deprem simülasyonunda deprem sarsıntısı başladığında çök, kapan tutun hareketinin önemine dikkat çekerek şunları söylemişti: Sarsıntı başladığı andan itibaren kesinlikle merdivenlere, balkonlara ve asansörlere koşmamamız gerekiyor. Sarsıntının başladığını hissettiğimizde bizim doğru davranış şeklimiz sağlam nesnenin yanında, üzerimize düşebilecek olan nesnelerden uzak, çök kapan ve tutun hareketidir. Bir elimizle nesneden tutunuyoruz. Diğer elimizle boyun ve baş bölgemizi koruyoruz. Bu hareketin amacı başka bir yere savrulup yaralanmayalım diye. Sarsıntı bitene kadar bekliyoruz Eşyaların yeri bizim için çok önemli. Uzun boylu eşyalar sarsıntının etkisiyle düşüp bizi yaralayabilir. Özellikle çıkış kapılarımıza yakın eşyalar varsa bunların yerini değiştirmeyi öneriyoruz. Mutlaka duvara sabit olması gerekiyor. Mesela vestiyerin bizim çıkış kapımızın önüne düştüğü düşünüldüğünde hızlı bir şekilde tahliyeyi gerçekleştiremeyeceğiz.

AFAD Çök-Kapan-Tutun tekniği anlatan bu videoyu paylaştı. Bu videodan tekniğin nasıl uygulanacağını görebilirsiniz.

Ayrıca AFAD’ın youtube kanalında yer alan bir diğer videosunda evde Çök Kapan Tutun tekniği şöyle anlatılıyor:

1. ADIM ÇÖK: Deprem anında devrilebilecek ağır ve yüksek eşyalardan, ağır ayna, raf ve kitaplık gibi düşerek zarar verebilecek eşyalardan uzak durun. Ve daha önce belirlediğiniz emniyetli noktalarda çök-tutun-kapan hareketini yapın. Önce güvenli gördüğünüz bir yerde, sağlam bir nesnenin yanında veya altında çökün.

2. ADIM KAPAN: Sırtınız pencerelere dönük bir şekilde kapanıp başınızı ve boynunuzu düşme ihtimali olan cisimlerden koruyun.

3. ADIM TUTUN: Sarsıntı sona erene kadar yatak ya da oturma grubu gibi ağır ve büyük eşyalara tutunun. Bu sırada diğer kolunuzu üzerine yüzünüzü koyarak uçuşan cisimlerden yüzünüzü ve gözlerinizi koruyun. Sarsıntı geçtikten sonra hızlı adımlarla koşmadan bulunduğunuz binayı terk edip önceden belirlediğiniz toplanma alanlarına gidin.

Tatbikat, 81 il ve KKTC’de yapılacak

Sezer, tatbikatın yapılacağı gün İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun başkanlığında üst düzey yetkililerin, AFAD’da bir araya geleceğini, 81 il ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) tatbikatın yapılacağını söyledi.

KKTC ile Düzce, İstanbul, İzmir, Elazığ, Kahramanmaraş ve Erzurum’dan canlı yayın bağlantısı yapılacağını bildiren Sezer, basın mensuplarının tatbikatı anlatabilmeleri için İstanbul, İzmir, Ankara ve Düzce’de kurulacak medya platformlarında uzmanların deprem öncesi, deprem anı ve sonrasıyla ilgili bilgilendirme yapacağını belirtti.

Sezer, İstanbul ve Bursa’daki eğitim merkezlerinin gün boyu açık olacağını ve mobil simülasyon tırlarının da ülke genelinde bulundurulacağını ifade ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Bizim 593 bin gönüllümüz var. Gönüllülerimiz hem tatbikat vesilesiyle aktif görev alacaklar hem de tatbikatlara katılacaklar. Üniversitelerimiz, muhtarlarımız, sivil toplum kuruluşlarımız, akredite ettiğimiz STK’ler, kurum ve kuruluşlarımızın yetkilileri, site yöneticileri tatbikatın koordinasyonunda ve tatbikatta aktif bir şekilde görev alacaklar.”