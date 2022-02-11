Rusya Devlet Başkanı Putin ile Fransa Cumhurbaşkanı Macron’un sosyal medyada çok konuşulan uzun masası ile ilgili Rusya’dan açıklama var.



Rus kaynaklara göre uzun masanın nedeni Macron’un Rusya’da test yaptırmaması.

İddiaya göre Macron, Rusya’da koronavirüs testine girmeyi reddetti. Söz konusu iddiaya göre Macron’un sağlık ve güvenlik protokolünü reddetmesi nedeniyle Putin’le arasında bu uzun masa yer aldı.