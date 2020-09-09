Sivas Belediyesi Katı Atık Düzenli Depolama Sahası’nda hayata geçirilecek projeyle cam serada domates yetiştirilecek.

Sivas Belediyesi Katı Atık Düzenli Depolama Sahası’nda üretilecek enerji ve 40 milyon liralık yatırımla yaklaşık 100 kişiye istihdam sağlayacak Hollanda usulü, modern topraksız cam sera kurulacak.

Sivas Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğüne bağlı Katı Atık Düzenli Depolama Sahası’nda hayata geçirilecek Sera Projesi için adımlar atılmaya başlandı.

Sivas Katı Atık Düzenli Depolama Sahası’nı 2015 yılında kuran belediye, hem vahşi depolama sahasındaki kötü görüntünün önüne geçti hem de mekanik ayırma tesisinde kağıt, karton, naylon, pet, plastik ve metalleri yeniden ekonomiye kazandırdı.

Düzenli depolamadan elde edilen metan gazı ile saatte 2 bin 400 kilovatsaat enerji üretilen tesis, 12 bin hanenin elektrik ihtiyacını da karşılıyor.

Son olarak da çöp sahasından elde edilecek enerjiyle Hollanda usulü modern topraksız cam sera kurulup salkım domates üretilmesi için çalışmalar devam ediyor.

“Türkiye’de ilk ve tek olacak” *

Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Sivas’ın çöp sahasında 2015 yılına kadar vahşi depolama sistemi uygulandığını söyledi.

2015 yılında kurulan sistemle çöplerin düzenli depolandığını ve çevre kirliliğinin önlendiğini belirten Bilgin, “Tabii sonuçta bu bir milli servetti. 2015 yılında yapılan projeyle birlikte çöpten enerji üretimine geçildi ve yaklaşık 12 bin konutun elektrik ihtiyacını karşılayacak enerji Sivas’ın çöplerinden temin ediliyor.” dedi.

Bu sayede hem atıkların ekonomiye kazandırıldığını hem de çevre kirliliğinin önlendiğini vurgulayan Bilgin, şunları kaydetti:

“Göreve geldikten sonra ilgili firmayla yapmış olduğumuz görüşmeler neticesinde elektrik üretiminden elde edilen enerjinin ortaya çıkarttığı ısıyı kullanarak yine o bölgeye yaklaşık 40 bin metrekare araziye bir sera kurulma fikri ortaya çıktı. Firmayla gerekli görüşmeleri yaptık ve eylül ayı itibarıyla yatırım başlamış olacak. Bu yatırım Türkiye’de ilk ve tek olacak. Çöpten üretilen enerjinin ürettiği ısıdan faydalanarak yaklaşık 100 kişinin istihdam edilebileceği 40 milyon lira tutarında domates serası kuruluyor. İnşallah haziran ayı gibi üretime başlayacak. Bugün yarın temeli atılmış olacak. 29 Ekim’de resmi temel atma törenini yapacağız, şubat ve mart ayı gibi dikimler gerçekleşecek. Haziran ayından itibaren de ürün yetişmeye başlayacak. Ürünlerin tamamı ihracata yönelik planlanıyor.”

“100 kişi istihdam edilecek” *

“Çöpten elektrik üretiyoruz, ortaya çıkan ısıyı kullanarak da sera yapıyoruz.” diyen Bilgin, bu tür projeleri devam ettireceklerini ifade etti.

Projenin, Sıfır Atık Projesi kapsamında değerlendirildiğini aktaran Bilgin, “Türkiye’de ilk ve tek olması da bize farklı bir heyecan veriyor. İlgili firma inşallah en kısa zamanda projeyi hayata geçirecek.” diye konuştu.

Bilgin, projenin şehre ve Türkiye ekonomisine hayırlı olmasını dileyerek şöyle devam etti:

“Belediyenin koordinesinde yapmış olduğumuz sözleşme neticesinde ‘kazan kazan’ formülüyle gerçekleşiyor. Şu anda enerji üretiminde de aynısı var. Hem belediyemiz gelir elde edecek hem sıfır atık kapsamında ekonomiye katkısı olacak. Şehrimiz için en önemlisi 100 kişinin istihdam edileceği bir proje olacak. İlgili firmadan aldığımız bilgiler doğrultusunda yaklaşık 40 milyon lira tutarında bir yatırım.”

Bilgin, serada yıllık 2 bin 500 ton salkım domates üretimi yapılacağını sözlerine ekledi.