Polonyalı araştırmacılar, bir bireyin ciddi COVID-19 formları geliştirme veya virüsten ölme riskini ikiye katlayabileceğini söyledikleri bir gen varyantı belirlediler. Avrupalı insanların yaklaşık %10’unun ve Güney Asyalıların dörtte birinden fazlasının bu varyantı taşıdığını tahmin ediliyor.

Białystok Tıp Üniversitesi öncülüğünde 1.500 COVID-19 hastası üzerinde 18 aylık araştırmadan elde edilen keşif, diğer faktörlerin yanı sıra koronavirüs nedeniyle en fazla risk altında olanların erken belirlenmesine yardımcı olabilir.

Polonya Sağlık Bakanı Adam Niedzielski, Covid-19 nedeniyle ağır şekilde hastalanmaya yatkın kişilerdeki geni tanımlamanın mümkün hale geldiğini duyurdu. Niedzielski, böylelikle, COVID-19’dan en fazla etkilenecek insanları tespit edebileceklerini söylüyor.

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Araştırmacılar söz konusu genin, kişilerin COVID-19’dan ne kadar etkileneceğini belirleyen yaş, kilo ve cinsiyetten sonra 4’üncü en önemli faktör olduğunu tespit etti.

Araştırmacılar, söz konusu tespitin, en yüsek risk grubundaki kişileri aşıya yönlendirme ve yoğun bakım seçeneğini değerlendirmede teşvik edici bir unsur olabileceğini belirtti.

Profesör Marcin Moniuszko, bu genin Polonya nüfusunun yüzde 14’ünde, Avrupa geneli nüfusun yüzde 8-9’unda, Hint nüfusunun ise yüzde 27’sinde görüldüğünü kaydetti.