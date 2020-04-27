1 Mayıs’tan itibaren 31 ilde 3 gün süreyle sokağa çıkma kısıtlamasına gidileceğini duyuran Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Hafta sonları sokağa çıkma sınırlandırmasını bayram sonuna kadar sürdürmeyi düşünüyoruz” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasında, “Ramazanın milletimize, İslam dünyasına ve tüm insanlığa hayırlar getirmesini Rabb’imden niyaz ediyorum.” ifadelerini kullandı.

“59 ülkeden 25 bin vatandaşımızı daha ülkemize getiriyoruz”

“40 bine yakın vatandaşımızı ülkemize getirdik” diyen Erdoğan, “59 ülkeden 25 bin vatandaşımızı daha ülkemize getiriyoruz.” bilgisini verdi.

“İnşallah ramazanın sonunda çifte bayram yapmayı niyaz ediyoruz”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Küresel bir felaket halini alan Kovid-19 hastalığının üstesinden gelerek, inşallah ramazanın sonunda çifte bayram yapmayı niyaz ediyoruz.” dedi.

“Hamdolsun hiçbir vatandaşımız hastane kapısından geri çevrilmedi”

Kovid-19 salgını ile ilgili Erdoğan, “Türkiye’de hamdolsun hiçbir vatandaşımız hastane kapısından geri çevrilmemiş, hiçbir hastanın tedavisi ihmal edilmemiştir.” ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni hasta ve ölüm sayısının günden güne azaldığını belirterek, “Ülke ve millet olarak koronavirüs salgınına karşı yürüttüğümüz mücadelenin somut neticelerini almaya başladığımız bir döneme girdik.” şeklinde konuştu.

Erdoğan, “Bu zorlu süreçten alnımızın akıyla çıkmayı başardık.” dedi.

“1 Mayıs’tan itibaren de 31 ilde 3 gün süreyle sokağa çıkma kısıtlamasına gidilecek”

1 Mayıs’tan itibaren de 31 ilde 3 gün süreyle sokağa çıkma kısıtlamasına gidileceğini duyuran Erdoğan, “Hafta sonları sokağa çıkma sınırlandırmasını bayram sonuna kadar sürdürmeyi düşünüyoruz.” bilgisini verdi.

Erdoğan, “Kriz sonrası yeniden yapılanacak dünyada ülkemizin 2023 hedeflerinin ötesinde bir konuma ulaşabileceğine yürekten inanıyorum.” şeklinde konuştu.

“ABD’ye tıbbi yardım malzemelerini gönderiyoruz”

“55 ülkeye salgınla mücadele amaçlı malzeme desteği verdik.” diyen Erdoğan, “Son olarak ABD’ye maske, yüz koruyucu, siperlik, N95 maske, tulum ve dezenfektandan oluşan tıbbi yardım malzemelerini yarın gönderiyoruz.” ifadelerini kullandı.

“Adliyelerdeki dava, icra, şikayet, itiraz, bildirim sürelerini 15 Haziran’a kadar uzatıyoruz”

Erdoğan, “Adliyelerdeki dava, icra, şikayet, itiraz, bildirim süreleriyle ilgili ertelemenin 30 Nisan’da dolan tarihini 15 Haziran’a kadar uzatıyoruz.” dedi.

Bizbize Yeteriz Türkiyem Kampanyası

“Bizbize Yeteriz Türkiyem Kamyanyası ile ilgili Erdoğan, kampanyada 1 milyar 850 milyon lira meblağın toplandığını kaydetti. Erdoğan, “Herhangi bir ön şart aramaksızın başvuran ve ihtiyaç sahibi olduğu tespit edilenlere biner lira yardım yapacağımız destek paketini devreye aldık.” ifadelerini kullandı.