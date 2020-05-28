Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı’nın ardından açıklamalarda bulundu. Şehirlerarası seyahat sınırlamasının 1 Haziran’dan itibaren tamamıyla kaldırılacağını kaydeden Erdoğan, yeni normalleşme adımlarını açıkladı.

Erdoğan, burada yaptığı konuşmada, “Önümüzdeki dönemde de vatandaşlarımızın ve iş dünyamızın yanında olmayı sürdüreceğiz.” ifadelerini kullandı.

Türkiye’nin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelesine ilişkin Erdoğan, “Türkiye’nin salgının önlenmesinde ve can kaybında dünyada örnek alınan bir konuma gelmesi 83 milyon olarak hepimizin ortak başarısıdır.” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugüne kadar Vefa Sosyal Destek gruplarının toplam 6 milyon 240 binin üzerinde talebe cevap verdiğini bildirdi.

Erdoğan, “Halkımız yaptığı hiçbir fedakarlığın boşa gitmediğinden emin olsun.” diye konuştu.

Yeni normalleşme adımlarını açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamalarından başlıklar şöyle:

Ülkemiz içinde 65 yaş üstü büyüklerimiz ile 20 yaş altı evlatlarımız olmak üzere getirdiğimiz kısıtlamalara riayet eden vatandaşlarımıza şükranlarımı sunuyorum. Salgını kontrol altında tutuyoruz.

Yaklaşık bir aydır normalleşme takvimimizde yer alan hususları peyderpey açıklıyoruz.

SEYAHAT KISITLAMASI 1 HAZİRAN’DA KALKIYOR

Şehirlerarası seyahat sınırlaması 1 Haziran’dan itibaren tamamıyla kaldırılmıştır.

İdari izinde bulunan veya esnek çalışma sistemine dahil olan kamu personeli 1 Haziran tarihi itibarıyla normal mesaiye başlayacak.

Kreşler ve gündüz bakım evlerinin tamamı 1 Haziran’da açılacak.

65 YAŞ ÜSTÜ VE 18 YAŞ ALTINA SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMASI SÜRECEK

Sokağa çıkma kısıtlamalarının bazılarını bir müddet daha sürdürmekte fayda görüyoruz.

0-18 yaş grubunun tamamı, çarşamba ve cuma günleri 14.00-20.00 saatleri arasında sokağa çıkma sınırlamasına tabi olmayacak.

65 yaş ve üstünün sokağa çıkma sınırlaması ve pazar günleri 14.00-20.00 saatleri arasında istisna kapsamında olma uygulaması devam edecek.

İşletme sahibi 65 yaş üstü vatandaşlarımız maske, mesafe ve temizlik şartına riayet şartıyla işinin başında olabilecek.

1 HAZİRAN İTİBARİYLE FAALİYETE GEÇECEK İŞLETMELER

1 Haziran itibariyle restoran, kafe, pastahane, çay bahçeleri ve kaplıca türü işletmeler belirlenen kurallar dahilinde saat 20’ye kadar hizmet vermeye başlayacak. Eğlence ve nargile mekanları bu kapsamın dışındadır.

Yol güzergahlarındaki dinlenme tesisleri de 1 Haziran’da hizmet vermeye başlayacak.

Plajlar, milli parklar ve bahçeler belirlenen kurallar dahilinde 1 Haziran’dan itibaren faaliyete geçebilecek.

Hayvan satış yerleri 1 Haziran’dan, hipodromlar 10 Haziran’dan itibaren faaliyete geçebilecek.

Deniz turizmi, balıkçılığı ve taşımacılığı ile ilgili sınırlamalar da belirlenen kurallar dahilinde kaldırılmıştır.

Sürücü kursları, benzeri kurslar 1 Haziran’dan itibaren hizmet verebilecek.

Müze ve ören yerleri, 1 Haziran’da onlar da açılıyor.

Bireysel sporlarla ilgili sınırlamalar kaldırılmıştır.