Son haber… Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal konut projesine ilişkin, “Vatandaşımızı olumlu etkileyeceğine inanıyoruz. Sadece konut değil arsa da var. 250 bin konut, 100 bin altyapılı konut arsası içeriyor. İcabında vatandaş ‘kendim yapacağım’ diyorsa, onlara da ‘buyur kardeşim 100 bin arsa var, kendin de yapabilirsin’ diyoruz. Gençler, emekliler, engelliler, şehit yakınları ve gazilere yönelik kontenjanlar olacak. Vatandaşlarımıza böylece ev sahibi olabilme kolaylığı sunuyoruz.” dedi.

Tahıl koridoru

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Putin’in dediği gibi gemiler gelişmiş ülkelere gidiyor. Semerkant’ta Rus ürünlerinin de bu koridordan gönderilmesini Putin’den rica edeceğiz. Rus tahılı da gelmeye başlarsa fakir Afrika ülkelerine varıncaya kadar hepsini en ideal şekilde belli bir sisteme oturtur, oralara da bu tahılı göndeririz.” ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu’nun KHK açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Bunlara kalsa ‘Öcalan’ı da bırakacağım’ derler. Demirtaş için de derler. Asla böyle bir şeye prim vermek mümkün değil. Altılı masanın yaptığı tek iş ‘önümüzdeki toplantıyı kimin evinde yapacağız?’ Herhalde bunlar YSK’nin açıklamayı yaptığı ana kadar bir karar alamayacak.” dedi.

“Türkiye kükrediği zaman nasıl kükrer, onlar bunu biliyor”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Terör örgütlerine karşı çabalarımız, Suriye’nin birliği ve toprak bütünlüğünün de aslında teminatı ama rejim bunlara yönelik tavır geliştirmedi. Terör örgütlerinin anladığı, anlayacağı bir dil var. Bunlara da o dilden konuşmamız gerekiyor. Türkiye kükrediği zaman nasıl kükrer, onlar bunu biliyor.” dedi.

“Avrupa için bu kış öyle kolay geçmeyecek”

“2023’le birlikte doğal gazımızı çıkarmamız halinde, vatandaşımızın kapısına çok daha ucuza ulaştıracağız. Hedefimiz bu.” diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan şunları söyledi:

“(Doğal gaz) Fiyat konusunda görüşmem olmuştu, Putin’in yaklaşımı da müspet olursa ‘nurun ala nur’ olur. Derdimiz bunu vatandaşımıza daha uygun verebilmek. Avrupa için bu kış öyle kolay geçmeyecek, çok sorunlu bir kış olacak, mali noktada faturası çok ağır bir kış olacak. Avrupa ve dünyanın değişik yerlerinden yatırım için kapımızı çalanlar var. Şu an 20 milyar dolar gibi Türkiye’de yatırım yapma konumunda olan firmalar var.”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Turizmde koronavirüs öncesine geçtik. Şu anda Rusya, Ukrayna ve Batı’dan ciddi turist çekmeye başladık. İngiltere’den de ciddi manada turist alıyoruz.” dedi.