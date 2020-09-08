Türkiye-İran Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi 6. Toplantısı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde yapılıyor.

Toplantı öncesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bir konuşma yaptı.

Salgınla mücadeleye değinen Erdoğan, “Artan vaka sayısına rağmen salgının kontrol altında tutmayı sürdürüyoruz. Bu salgın sürecinden İran ve bölge ülkeleri olarak çok daha güçlü çıkacağımızı düşünüyorum” dedi.