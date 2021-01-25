Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Halkbank tarafından esnaf ve sanatkarlara kullandırılan Hazine ve Maliye Bakanlığı faiz destekli kredilerin 1 Ocak 2021-30 Haziran 2021 arası 6 aylık dönemde ödenmesi gereken taksitleri ertelenecektir” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin İstanbul İl Başkanlığından, AK Parti 7. Olağan Denizli, Mersin, Uşak il kongrelerine canlı bağlantıyla katıldı.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, yaptığı konuşmada, “AK Parti’nin kurucusu da sahibi de lokomotifi de bizatihi milletimizin ta kendisidir.” ifadesini kullanarak, “Hep birlikte AK Parti’nin Türkiye’nin sadece son 18 yılının değil, aynı zamanda geleceğinin de partisi olduğunu göstereceğiz.” dedi.

“Ülkemize Cumhuriyet tarihinde yapılanların tamamının katbekat fazlasını sadece 18 yılda kazandırmış olmaktan iftihar ediyoruz.” ifadesini kullanan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Üzüntüyle ifade etmek isterim ki karşımıza çıkan ana muhalefet aktörlerinin ve kadrolarının hiçbiri bizimle eser ve hizmet siyaseti yarışına girmemiştir.” şeklinde konuştu.

Erdoğan, “Esasen Türkiye’de CHP’ye ait bir siyaset yoktur. Hatta CHP diye bir parti olup olmadığı tartışmalıdır.” diyerek, “Şu anda CHP’de tek adamcağız siyaseti işliyor.” ifadesini kullandı.

Esnaf ve sanatkarlara kredi taksit ödemelerinde erteleme müjdesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Halkbank tarafından esnaf ve sanatkarlara kullandırılan Hazine ve Maliye Bakanlığı faiz destekli kredilerin 1 Ocak 2021-30 Haziran 2021 arası 6 aylık dönemde ödenmesi gereken taksitleri ertelenecektir.” şeklinde konuştu.

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