Son haber… Milyonlarca gencin beklediği Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) borçları için yeni düzenlemeyi Kabine Toplantısı’nın ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu. Buna göre öğrenciler sadece ana parayı ödeyecek.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı’nın ardından açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, öğrenim kredisi geri ödemelerine dair şunları kaydetti:

“Kredi geri ödemelerinin, enflasyon farkı veya faiz uygulaması olmaksızın sadece alınan kredi rakamı üzerinden yapılmasını kararlaştırdık. Aldığımız kararla, kredi geri ödemelerinde toplam 26 milyar liranın üzerinde bir yükü gençlerimizin üzerinden kaldırmış oluyoruz. Böylece 3 milyon 157 bin gencimizin öğrenim kredisi sorununu kökten çözmüş oluyoruz. Önümüzdeki yıldan itibaren kredi ödemesi başlayacak öğrencilerimiz artık sadece aldıkları kredi rakamı kadar sorumlu olacaklar.”

“Havayollarımızda rekor üstüne rekor kırılıyor.” diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, “İstanbul Havalimanı bayram boyunca günde ortalama 1400 uçağın iniş kalkışına ve 230 bin yolcuya hizmet verdi.” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Devlete bağlı üniversitelerimizin tıp ve diş hekimliği fakültelerinin son sınıf öğrencilerine asgari ücret tutarı kadar ödeme yapılacak.” diye konuştu.