Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesini başlatıyoruz. İlk kez ev sahibi olacakların sabırsızlıkla beklediği projenin hazırlıkları bitmek üzere. Şehit yakınları ve gazilerimiz ile emeklilerimize özel kontenjan ayıracağız. İlk defa evlenen gençlerimiz projede kota sahibi olacak.” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı’nın ardından açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasında tahıl sevkiyatı anlaşmasına ilişkin, “Her ne kadar muhalefet idrak edemese de ülkemizin öncülüğünde başlatılan bu çalışma önemli bir diplomatik başarıdır.” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları kaydetti:

“Artık bu ülkeyi terör, darbeci sivil ve askeri bürokrasi, üretmek yerine rantiyeyle beslenen iş dünyası ve kifayetsiz siyasetçilerle oyalama devri bitmiştir.”

Fiyatlar konusunda yapılan manipülasyonları yakından takip ettiklerini belirten Erdoğan, “Küresel fiyatlardaki dengesizliği istismar edenlerin, otomobilden konuta, gıdadan elektroniğe kadar yaptıkları manipülasyonları yakından takip ediyoruz. Aldığımız ve alacağımız tedbirlerle, bu istismarcıların kötü niyetlerini ellerinde patlatmakta kararlıyız.” diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, turizm gelirlerine ilişkin, “Yılın ilk yarısındaki gerçekleşmeler 2022 yılını, 47 milyon turist ve 37 milyar dolar turizm geliriyle hedeflerimizin üzerinde kapatacağımıza işaret ediyor.” ifadelerini kullandı.

“Vatandaşlarımızı kira öder gibi taksitlerle ev sahibi yapacağız”

“Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesini başlatıyoruz.” diyen Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:

“İlk kez ev sahibi olacakların sabırsızlıkla beklediği projenin hazırlıkları bitmek üzere.

Vatandaşlarımızı kira öder gibi taksitlerle, yerel ve yatay mimari anlayışına göre inşa edilmiş konut projeleriyle ev sahibi yapacağız.

Şehit yakınları ve gazilerimiz ile emeklilerimize özel kontenjan ayıracağız.

İlk defa evlenen gençlerimiz projede kota sahibi olacak.”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle devam etti:

“Önümüzdeki süreçte arz güvenliğiyle fiyat istikrarını birlikte gerçekleştirecek, tüm ihtimalleri hesaba katan yeni adımların hazırlıklarını sürdürüyoruz.”