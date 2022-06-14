Cumhurbaşkanı Erdoğan, bundan sonra uçakların gövdesine Turkish Airlines değil Türkiye Havayolları yazılacağını açıkladı.

Erdoğan, Türksat Genel Müdürlüğünün Gölbaşı yerleşkesindeki Türksat 5B Uydusu Hizmete Alma Töreni’ne katıldı.

Konuşmasına kendisini dinleyenleri selamlayarak başlayan Erdoğan, Türksat 5B uydusunun Türkiye’ye, millete ve sektöre hayırlı olmasını diledi. Bu uydunun tasarımından üretimine, fırlatılışından işletmesine her safhasında emeği geçen herkesi tebrik eden Erdoğan, Türkiye’nin uzay macerasında yeni bir aşama olan bu uyduya kadar geçen sürecin, Türkiye’de eser ve hizmet siyasetinin hangi engeller aşılarak yürütüldüğünün hikayesi olduğunu söyledi.

Türksat 3A uydusu 2008’de uzaya fırlatıldığında, birilerinin istihza ile yaklaştığını hatırlatan Erdoğan, “Bunlar projemize yönelik küçümseyici tavırlarıyla aslında kendi vizyonsuzluklarını, kendi ülkelerine olan güvensizliklerini sergiliyorlardı. Birilerinin o dönemde kendi aklınca dalga geçtiği 3A, aradan geçen 14 yılın ardından hala aktif şekilde çalışıyor, hizmet veriyor.” diye konuştu.

Ardından “uzay vatana” yeni uydular da gönderdiklerini, Türksat 4A’nın 2014’te, Türksat 4B’nin ise 2015’te uzaydaki yerini aldığını anımsatan Erdoğan, bu uyduların yanına yenilerini eklediklerini anlattı. Geçen yıl Türksat 5A ve Türksat 5B’yi fırlatan Türkiye’nin aynı sene içinde uzaya iki uydu gönderebilen ender ülkeler arasına girdiğini belirten Erdoğan, şunları söyledi:

“Bugün hizmete alacağımız Türksat 5B’nin uzay yolculuğu 19 Aralık 2021’de başladı. Uzay deyince tek anladıkları gençliklerinde, çocukluklarında seyrettikleri uzay filmleri olan vizyonsuzlara kötü bir haberimiz daha var. Türk mühendisleri tarafından geliştirilen yerli ve milli gözetleme uydumuz İMECE’yi 2023’ün Ocak ayında, Türksat 6A’yı da yine 2023 yılı ortalarında uzaya fırlatıyoruz. Böylece, uzaydaki uydu sayımız, Bay Kemal, 10’a yükselecek. Başlattığımız Milli Uzay Programı ile ülkemizin tıpkı yer yüzündeki kara, deniz ve hava sahalarındaki menfaatleri gibi uzaydaki çıkarlarını da savunmak bizim namus borcumuzdur. Kendi uydularımızı geliştirmekten ay yüzeyine araç göndermeye, uluslararası uzay programlarına bilim insanı yetiştirmeden uzay sanayine kadar her alanda ülkemizi hak ettiği seviyeye getirecek adımları atıyoruz.”

“Artık ‘Turkey’ yok, ‘Türkiye’ var”

Başlattıkları dijital seferberlikle yapay zekadan siber güvenliğe ve blok zincire kadar yenilikçi teknolojilerin tamamında Türkiye’yi öncü bir konuma taşıdıklarına işaret eden Erdoğan, Türkiye’nin yaklaşık 60 milyona ulaşan e-Devlet kullanıcı sayısı ve sistem üzerinden yapılan 6 bin 636 farklı hizmetle bu alanda dünyada ilk sıralarda yer aldığını dile getirdi.

Vatandaşların eskiden saatlerce, günlerce, haftalarca uğraşarak alabildikleri hizmetlere artık e-Devlet üzerinden saniyeler içinde erişebildiğine dikkati çeken Erdoğan, “Nitelikli Fikri Tapu (NFT) gibi kavramsal hale getirdiklerimizle geleceğin teknolojilerine kendi damgamızı vuruyor, kendi ismimizi kazıyoruz.” dedi.

Türkiye’nin uluslararası alanda “Turkey” olarak kullanılan ismini “Türkiye”ye çevirerek bu doğrultuda sembolik öneme haiz bir adım daha attıklarını hatırlatan Erdoğan, “Artık ‘Turkey’ yok, ‘Türkiye’ var. Bundan sonra uçaklarımızın gövdesine de ‘Turkish Airlines’ değil, ‘Türkiye Hava Yolları’ yazacağız.” diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, maziden atiye kurdukları köprü sayesinde tarih, medeniyet ve kültürden aldıkları güçle yüzlerini geleceğe döndüklerini, 2053 vizyonunu emanet edecekleri gençlerin bayrağı çok daha yükseklere çıkartacağını vurguladı.

Erdoğan, Türksat 5B Uydusu’nun televizyon yayıncılığı ve geniş bant uydu haberleşmesi kapasitesini Afrika’dan Orta Doğu’ya Avrupa’dan Asya’ya kadar geniş bir alanda kesintisiz ve güvenli hale getireceğini aktardı.