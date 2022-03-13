Cumhurbaşkanı Erdoğan Yunanistan Başbakanı Miçotakis ile bir araya geldi. Görüşmede, Rusya’nın Ukrayna’ya saldırısıyla değişen Avrupa güvenlik mimarisinde Türkiye ve Yunanistan’ın özel sorumluluk taşıdığına değinildi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, öğle saatlerinde Kısıklı’daki konutundan ayrılarak, Vahdettin Köşkü’ne geçti. Erdoğan, burada Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ile öğle yemeğinde bir araya geldi.
Vahdettin Köşkü’nde saat 14’te başlayan basına kapalı kabul, 2 saat sürdü.
İletişim kanallarının açık tutulmasında mutabık kalındı
- Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Miçotakis’i kabulünde, Rusya’nın Ukrayna’ya saldırısıyla değişen Avrupa güvenlik mimarisinde Türkiye ve Yunanistan’ın özel sorumluluk taşıdığına değinildi.
- Kabulde, iki ülke arasında iş birliğinin artmasının ve pozitif gündeme odaklanmanın karşılıklı ve bölgesel faydaları üzerinde duruldu.
- Görüşmede, Türkiye-Yunanistan arasındaki iletişim kanallarının açık tutulması ve ikili ilişkilerin iyileştirilmesi konusunda mutabık kalındı.
- Cumhurbaşkanı Erdoğan, Miçotakis’i kabulünde Ege sorunları, azınlık, terörle mücadele, yasadışı göç konularında ilerleme, ilişkileri ileri taşıma inancını koruduğunu ifade etti.
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