Cumhurbaşkanı Erdoğan Yunanistan Başbakanı Miçotakis ile bir araya geldi. Görüşmede, Rusya’nın Ukrayna’ya saldırısıyla değişen Avrupa güvenlik mimarisinde Türkiye ve Yunanistan’ın özel sorumluluk taşıdığına değinildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, öğle saatlerinde Kısıklı’daki konutundan ayrılarak, Vahdettin Köşkü’ne geçti. Erdoğan, burada Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ile öğle yemeğinde bir araya geldi.

Vahdettin Köşkü’nde saat 14’te başlayan basına kapalı kabul, 2 saat sürdü.

İletişim kanallarının açık tutulmasında mutabık kalındı