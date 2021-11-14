Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Personelimizin önemli bir kısmını kapsayan 3600 ek gösterge meselesini önümüzdeki yılın sonuna kadar çözüme kavuşturmayı planlıyoruz.” diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Kongre Merkezi’nde “Memur-Sen Büyük Türkiye Buluşması” programında konuştu. Erdoğan, “Son 19 yılda elde ettiğimiz her başarının gerisinde çok ciddi bir emek, gayret, sabır, strateji ve alın teri vardır.” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın sözlerinden satırbaşları şöyle: