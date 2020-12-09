Cumhurbaşkanı Erdoğan, asgari ücret görüşmeleri ile ilgili de “Temennimiz odur ki isabetli, hayırlı bir karar çıkar ve yola devam ederiz” açıklamasında bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan’a ziyareti öncesinde Esenboğa Havalimanında açıklamalarda bulundu.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan’a ziyareti öncesinde Esenboğa Havalimanında açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasında, “44 gün süren çetin mücadeleler neticesinde hamdolsun bugün yıldız ve hilal Karabağ semalarında gururla dalgalanıyor” diyerek, “Can Azerbaycan’a olan desteğimiz bundan sonra da devam edecektir” ifadesini kullandı.

Erdoğan, “İşgal edilen topraklarının yeniden imarı sürecinde Azerbaycan’ın, gerek altyapı gerek üstyapıya yönelik çalışmalarda, yanında olacağız” şeklinde konuştu.

AB Liderler Zirvesi *

AB Liderler Zirvesi ile ilgili Erdoğan, “Türkiye’ye yönelik yapılacak herhangi bir yaptırım kararı Türkiye’yi çok fazla da ırgalamaz.” ifadesini kullandı.

Erdoğan, “Yunanistan Başbakanı Miçotakis’in açıklamaları ile ilgili de “Aslında sürekli masadan kaçanlar bunlar. Hiçbir zaman bunlar masada durmadılar.” diyerek, “Eğer Yunanistan bir komşu olarak dürüst davranırsa bizler de masada olmaya devam ederiz.” şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Erdoğan, Türkiye-ABD ilişkileri ile ilgili, “Sayın Biden görevi üstlensin, üstlendikten sonra herhalde oturup bazı şeyleri konuşacağız.” dedi.

Erdoğan, “(ABD) Bizim silah alımlarıyla alakalı konularda attıkları adımları veya ifadeleri doğrusu şık bulmuyoruz” ifadesini kullandı.

Asgari ücret görüşmeleri *

Cumhurbaşkanı Erdoğan, asgari ücret görüşmelerine ilişkin, “Görüşmeler devam ediyor. Bakanlığımız bu görüşmeleri işveren işçi kesimiyle yürütecekler. Görüşmelerden sonra durum bizim de önümüze gelecek, adımları birlikte atacağız. Temennimiz odur ki isabetli, hayırlı bir karar çıkar ve yola devam ederiz” diye konuştu.