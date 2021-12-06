Cumhurbaşkanı Erdoğan, asgari ücretle ilgili, “Biz kesinlikle işçimizi zora sokmayacağız. Asgari ücret noktasında da inşallah en uygununu, en ideal olanını gerek brüt gerek net masaya yatırarak nihai kararımızı vereceğiz. Temenni ediyorum ki sadece işçi değil işverenin de alınan karardan memnun olması lazım” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katar’a hareketi öncesi Atatürk Havalimanı’nda basın toplantısı düzenledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, burada yaptığı açıklamada, (Katar’la) İkili ilişkilerimizde son yıllarda kaydedilen mesafeden inşallah bundan sonrası çok daha verimli şekilde devam edecektir. ” dedi.

Erdoğan, Türk iş adamlarına Katar’da verilen işlerin tutarının 15 milyar dolar civarında olduğunu belirtti.

“Katar’ın yanı sıra Körfez’deki diğer ülkelerle de iş birliğimizi geliştirmeye çalışıyoruz.” diyen Erdoğan, şöyle devam etti:

“Körfez bölgesinde diyalog kapılarının tekrar açılması ve yanlış anlamaların giderilmesi yönünde yürütülen diplomatik çabaları memnuniyetle karşılıyoruz. Türkiye olarak tüm Körfez ülkeleriyle olan birlikteliğimizi, dayanışmamızı, bundan sonraki ilişkileri çok daha güçlenerek devam ettirmekten yanayız.”

Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamalarının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.

“Biz kesinlikle bu noktada işçimizi zora sokmayacağız”

Erdoğan, asgari ücretle ilgili bir soru üzerine şu ifadelere yer verildi:

“Sayın Bakan heyetiyle beraber bugün ve perşembe görüşmeleri yapacaklar. Biz kesinlikle işçimizi zora sokmayacağız.Asgari ücret noktasında da inşallah en uygununu, en ideal olanını gerek brüt gerek net masaya yatırarak nihai kararımızı vereceğiz. Temenni ediyorum ki sadece işçi değil işverenin de alınan karardan memnun olması lazım. Yatırım, istihdam, üretim, ihracat, büyümede hem işçinin emeğine hem de işverenin yatırım gücüne ihtiyacımız var. Sadece bu dönemde alınacak değil, önümüzdeki yıl seçim öncesi alınacak karar da var. Bütün bunları düşünerek karar vereceğiz.”

“Stokçuluk yapanlar bedelini ağır ödeyecek”

En çok rahatsız olduğu konunun stokçuluk olduğunu dile getiren Erdoğan, şöyle devam etti:

(Stokçuluk) Şu anki cezai müeyyide çok düşük. Mehmet (Muş) Bey’e söyledim, hazırlıklarınızı yapın bu müeyyideyi onları rahatsız edici bir noktaya çıkaralım. Bedelini ağır ödeyecekler. Çünkü vatandaşımıza hele hele gıdada bu tür zulmü yapanlara biz ‘Buyur yoluna devam et diyemeyiz.”