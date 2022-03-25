Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Yapılacak görüşmeler neticesinde yıl ortasında değerlendirme gerektiğinde kesinlikle vatandaşımızdan, işçimizden böyle bir şeyi esirgemeyiz.” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO zirvesi dönüşü gazetecilere önemli açıklamalarda bulundu. Bugün Zelenskiy ile bir görüşme yapacağını açıklayan Erdoğan, “Putin ile hafta sonu veya hafta başı bir görüşmem olabilir. NATO’daki görüşmelerin değerlendirmesini yapacağız.” açıklamasında bulundu.

Türkiye-İsrail ilişkileri konusunda da Erdoğan, “İkili ilişkilerde birlikte atabileceğimiz en önemli adımlardan biri olarak doğal gaz konusu öne çıkabilir. İsrail Başbakanı Bennett’in gelme durumu söz konusu. Onun da gelişiyle Türkiye-İsrail ilişkilerinde yeni bir süreci başlatma durumumuz olabilir.” ifadelerini kullandı.

Erdoğan, “Demek ki NATO’nun beyin ölümü gerçekleşmemiş. O çok talihsiz bir açıklamaydı. Macron şu anda NATO içinde en aktif rolü oynayan liderlerden biri durumunda.” diye konuştu.

“Önümüze enerjide çok daha farklı alanlar açılacak”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, enerji alanına ilişkin “Görüşmelerden inşallah dört dörtlük bir sonuç çıkacak. İlk görüşmeleri yaptık, devamında açıklamasını yapacağız. Yaptığımız görüşmelerle birlikte önümüze enerjide çok daha farklı alanlar açılacak ve duyduğunuzda ‘Bu da nereden çıktı’ diyeceksiniz.” diye konuştu.

Erdoğan, “Sadece ABD şirketleri değil dünyanın birçok markası, grubu Rusya’dan ayrılıyor, çıkıyor. Bunlardan ülkemize gelenlere tabii ki kapımız açıktır.” dedi.

“Gıda güvenliği konusunda her türlü tedbiri alıyoruz”

Erdoğan, “Gıda güvenliği konusunda her türlü tedbiri alıyoruz. Ramazanla birlikte inşallah vatandaşlarımıza en ufak bir sıkıntı, en ufak bir endişe yaşatmayacağız.” şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, asgari ücrete ilişkin de “Yapılacak görüşmeler neticesinde yıl ortasında değerlendirme gerektiğinde kesinlikle vatandaşımızdan, işçimizden böyle bir şeyi esirgemeyiz.” değerlendirmesinde bulundu.