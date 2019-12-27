Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan asgari ücret açıklaması
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan asgari ücrete ilişkin, “İşçiyi enflasyona ezdirmeyeceğiz dedik. Öyle de yaptık. Enflasyonun 2-3 puan üzerinde belirleyerek yola devam ettik” dedi.
Gebze’deki Bilişim Vadisi’nde düzenlenen yerli otobomilin tanıtım töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan asgari ücrete ilişkin şunları söyledi:
“Dün 2 bin 324 lira olarak açıklanan 2020 asgari ücret rakamının ülkemize, iş verenlerimize, çalışanlarımıza hayırlı olmasını diliyorum. Şimdi bunun üzerinde de spekülasyonlar yapıyorlar. Biz iş başına gelirken bir söz verdik. Ne dedik? İşçimizi enflasyona ezdirmeyeceğiz dedik. Bu ne demektir? Biz hiçbir zaman enflasyonun altında bir asgari ücret belirlemeyeceğiz.
Şimdi de aynı şekilde bunu enflasyonun üç dört puan üstünde yola devam edeceğiz. “Biz istediğimiz gibi de asgari ücreti belirleyelim…” Bu çark dönecek arkadaş. Bizim sözümüz ne? İşçimizi ezdirmeyeceğiz, ezdirmedik bugüne kadar. Enflasyonun üç puan üzerinde yapılan artış sonunda, asgari ücret 2002’ye göre reel olarak %154 düzeyinde yükselmiş bulunuyor.”
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