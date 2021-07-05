Emeklilerin bayram ikramiyesi (2021) ne zaman yatacak? sorusu yanıt buldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısının ardından basın toplantısı düzenliyor. Erdoğan, “Emeklilerimize bir müjde vermek istiyorum. Emeklilerimizin temmuz ayı aylıkları ile bayram ikramiyelerini Kurban Bayramı öncesinde ödeyeceğiz. Ocak-temmuz dönemi TÜFE oranını dikkate alarak yüzde 8,45 oranında artış yapıyoruz. 12,7 milyon vatandaşımıza 12,3 milyar lirası Kurban Bayramı ikramiyesi olmak üzere toplamda 38 milyar liralık ödeme gerçekleştireceğiz.” dedi.

KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?

Kurban Bayramı arefesi 19 Temmuz Pazartesi. Bayramın birinci günü 20 Temmuz Salı günü. 20 Temmuz günü başlayan Kurban Bayramı 23 Temmuz günü son bulacak.