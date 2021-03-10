Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM grup toplantısında konuşuyor.

Erdoğan’ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar şöyle:

Akkuyu Nükleer Güç Santralinin temel atma törenine canlı bağlantı ile iştirak edeceğiz. Türkiye, enerji yatırımlarıyla bu alanda dünyada en büyük atılımları yapan ülkelerdendir. Enerji üretebilecek tüm imkanlarımızla istifade ediyoruz. En büyük yatırımlarımızdan biri de Akkuyu Nükleer Güç Santralidir. Türkiye’ye nükleer güç santrali kazandırmak için bir kısmı teknik, bir kısmı başka sebeplere dayalı pek çok sıkıntılarla karşılaştık. Bunlardan biri de CHP zihniyetidir.

“Tutturmuşlar şu kadar para nerede? Bu para Merkez Bankası’nda”

Son haftalarda bir şey dikkatimi çekiyor. CHP zihniyeti mensupları, yoğun tweet yarışındalar. Yatıyorlar, kalkıyorlar ‘Damat da damat.’ Damat kadar taş düşsün başınıza. Şurada Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı yaptığı dönemden beri Sayın Berat Bey’in attığı adımları CHP döneminde görmek mümkün mü? Tutturmuşlar ‘Şu kadar para’ nerede? O kadar para hepsi bu milletin hazinesinde ve Merkez Bankası’nda. Kaybolan bir şey yok. Eğer kayıp varsa, bunlar sizdedir.

“Rezervimiz kendini toparlamaya başladı”

Biz görevi devraldığımızda IMF’e borç 23,5 milyar dolardı. CHP zihniyetinden devraldık. Merkez Bankası’nın rezervi 27,5 milyar dolardı. Sizin şu anda sözcünüz hazinede çantacı olarak dolaşırdı, ne yazık ki bu ülkenin ne hazinesini ve Merkez Bankası’nı güçlendirmediler. 135 milyar dolara kadar döviz rezervimiz çıktı. Şu anda da yine döviz rezervimiz kendini toparlamaya başladı. Enerjide bizim bir tane ne sismik ne sondaj gemimiz yoktu. Berat Bey’in görevde olduğu dönemde 3 sondaj, 2 sismik araştırma gemisi aldık. Şimdi bir tanesini daha alıyoruz. Filomuz dünyada belki de en güçlü filolardan oluyor. Artık ben sismik araştırmalarımızı da rahatlıkla yaparım, sondaj çalışmalarımızı yaparım. İstersem bu gemilerimi dünyanın değişik ülkelerine de kiralarım. Bunlar da çok ciddi rakamlar. Bu bir şeyi gösteriyor, Türkiye elini açan değil, el veren bir ülke konumundadır. Ey o tweeti atanlar, damat diye dalga geçtiğiniz Berat Bey döneminde bu adımlar atıldı.

Yenilenebilir enerji kurulu gücünde dünyada 13’ncü, Avrupa’da 6’ncı sıradayız. Geçen yıl kullandığımız elektriğin yüzde 63’ünü yerli ve yenilenebilir enerji kaynaklarından elde ettik.

Üçüncü derin deniz sondaj gemisi Kanuni, Filyos Limanı’nda sondaja hazırlık çalışmalarına devam ediyor. O da inşallah Nisan’da sondaja başlayacak.