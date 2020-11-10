Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Türkiye’yi faiz, kur, enflasyon prangasıyla modern kapitülasyonlara mahkum etmek isteyenlere karşı tarihi bir mücadele veriyoruz” dedi.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi’nde Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu tarafından düzenlenen anma etkinliğinde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Gazi’nin tavsiyesine uygun şekilde ilim ve akıl yolundan giderek hatırasını yaşatmak yerine onu dogmalaştırmak suretiyle mirasının içini boşaltmaya çalışanları milletimizin takdirine havale ediyoruz.” dedi.

Erdoğan, “Kendilerini devletin sahibi, Batı’nın kölesi olarak gören vesayetçi anlayışla çarpışa çarpışa ülkemizi cihanşümul hedefleriyle buluşturduk.” diye konuştu.

“Yıllarca bu ülkeyi bir avuç elit eliyle adeta babalarının malı gibi kullanmaya alışmış olanlar, her yolu deneyerek üzerimize geldiler.” diyen Erdoğan, “Allah şahittir ki, ‘Ezan susmayacak, bayrak inmeyecek, millet bölünmeyecek, vatan parçalanmayacak, ülkemiz büyüyecek, devletimiz güçlenecek’ derken hep samimiydik.” ifadesini kullandı.

“Ekonomide dünyanın ilk 10’una girmeyi başaracağız” *

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Türkiye bir asır önce başlattığı İstiklal Harbi’ni yeniden ve daha güçlü sürdürdüğü için böylesine derin ve alçakça kuşatmaya maruz kaldı.” şeklinde konuştu.

“Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşlarının notlarının objektif kriterlere göre verildiğini söyleyebilecek kimse çıkamaz.” diyen Erdoğan, şunları söyledi:

Böyle bir iklimde, ekonomide yaşadıklarımızın kendi mecrasının ürünü olduğunu kim iddia edebilir?

Türkiye’yi faiz, kur, enflasyon prangasıyla modern kapitülasyonlara mahkum etmek isteyenlere karşı tarihi bir mücadele veriyoruz.

Ekonomide dünyanın ilk 10’una girmeyi başaracağız. Bunun Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e en büyük armağan olacağına inanıyorum.”

“IMF ile işimiz kalmadı” *

Erdoğan başbakanlığı döneminde IMF’nin siyasete müdahale etmesine karşı çıktıklarını belirtti ve “IMF ile ilişkimiz kalmadı, rabbim bunların eline bizi bir daha düşürmesin” ifadelerini kullandı.