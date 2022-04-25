Son dakika haberi… Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Aldığımız tedbirlerle kurun istikrarını sağlamış olsak da, bu süreçte yükselen kurun fiyatlar üzerindeki artışı kalıcı olmuştur” dedi. Erdoğan, enflasyon ve hayat pahalılığının üstesinden gelineceğini kaydederek, “Bundan sonra milletimizin temel ihtiyaç maddelerinin fiyatlarını sebepsizce artıranlara karşı en küçük bir müsamaha göstermeyeceğimizi açıkça ilan ediyorum.” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu. Erdoğan’ın açıklamalarından başlıklar şöyle:

Doğalgaz ve elektrik başta olmak üzere ortaya çıkan fiyat artışlarının can yakıcı olduğunun farkındayız.

Aldığımız tedbirlerle kurun istikrarını sağlamış olsak da, bu süreçte yükselen kurun fiyatlar üzerindeki artışı kalıcı olmuştur

Baharın ve yaz aylarının sağlayacağı rahatlamaya şimdiden gözünü dikenlere karşı teyakkuz halindeyiz.

Bundan sonra milletimizin temel ihtiyaç maddelerinin fiyatlarını sebepsizce artıranlara karşı en küçük bir müsamaha göstermeyeceğimizi açıkça ilan ediyorum.

Yaşlı ve engelli maaşları cuma günü ödenecek

Ramazan Bayramı günlerine denk gelen yaklaşık 1,5 milyar lira tutarındaki yaşlı ve engelli maaşlarını öne çekerek cuma gününden itibaren ödeyeceğiz.

15 milyar liralık ilave Sosyal Yardım Destek Paketi’yle ilgili çalışmaların sonuna gelinmiştir. Yakında uygulamaya geçireceğiz.

Tarım yatırımlarına 1,1 milyar lira hibe desteği

Ülkemizi vesayetin zincirlerinden kurtardık, enflasyonu da yeneceğiz. Ülkemizi darbelerin utancından kurtardık, hayat pahalılığının da üstesinden geleceğiz.

Makine ekipman alımı ve kırsal altyapı yatırımları için 32 bin 572 çiftçimiz ile tarım yatırımları için 418 girişimcimize 1,1 milyar lira hibe sağlayacağız.

Putin’le görüşme

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ile yarın telefon görüşmesi gerçekleştireceğini bildirdi.