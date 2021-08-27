Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Dün Kabil’de gerçekleştirilen o felaketi, o kapsamlı terör saldırısını milletçe telin ediyoruz, kınıyoruz.” dedi. Erdoğan, “Taliban’ın Kabil Havalimanı’nın işletilmesi noktasında teklifleri var, bize. Bu konuda şu anda henüz verilmiş bir kararımız yok.” diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Bosna Hersek çok kültürlü yapısıyla güvenlik, istikrar ve kalkınmasına büyük önem verdiğimiz Balkan coğrafyasının kilit bir ülkesidir. (Bosna Hersek) Ziyaretimizde iş birliğimizi daha da ilerletebilmek için birlikte atabileceğimiz adımları da görüşme fırsatını bulacağız.” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Karadağ’a ilk resmi ziyaretini gerçekleştirecek olmaktan büyük bir bahtiyarlık duyduğunu dile getirdi.

Erdoğan soruları cevaplandırdı:

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabil’deki terör saldırısına ilişkin, “Dün Kabil’de gerçekleştirilen o felaketi, o kapsamlı terör saldırısını milletçe telin ediyoruz, kınıyoruz. DEAŞ’ın böyle bir süreç içerisinde bu adımı atmış olması, bölgede ve dünyada nasıl tehlikeli bir örgüt olduğunu ortaya koyuyor.” dedi.

Erdoğan, Afganistan’da görev yapan TSK personelinin tahliyesinin devam ettiğini belirterek, “Tahliyeleri en kısa zamanda ve en hızlı şekilde tamamlayacağız.” diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Taliban’la görüşme hususunda, “Bizim, kiminle nerede, ne zaman, ne gibi görüşmeler yapacağımız için kimseden izin almak gibi bir lüksümüz de yoktur.” dedi.

Erdoğan sözlerini şu şekilde sürdürdü:

“Taliban’ın Kabil Havalimanı’nın işletilmesi noktasında teklifleri var, bize. Bu konuda şu anda henüz verilmiş bir kararımız yok.”

Erdoğan, Almanya’nın Türkiye’yle çalışma tespitinin geç alınmış bir karar olduğunu belirterek, “Herkes Afganistan’ı terk ederken biz Afganistan’ı terk etmedik.” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İçişleri Bakanlığının kayıtlarında kayıtlı, kayıtsız, Afganistan’dan mevcut göçmen sayısının 300 bin olduğunu söyleyerek, “Bizler göç olayında çok hassasız. İran sınırından Irak ve Suriye sınırına kadar neredeyse her yeri duvarlarla örüyoruz.” diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Bir yıl içerisinde sel ve yangın afetine uğrayan bölgeleri derleyip toparlayıp, vatandaşlarımız inşallah huzur içerisinde evlerine dönecekler.” dedi.