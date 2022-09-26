Son haber… Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sonrasında açıklamalarda bulundu.

Erdoğan’ın açıklamalarından satır başları şöyle:

SOSYAL KONUT PROJESİNDE İLK TEMEL 25 EKİM’DE

(İlk Evim İlk İşyerim) Talep toplama süreci önümüzdeki ayın sonuna kadar devam edecek. Başvuru sayısı şimdiden 5 milyona dayanan bu kampanya Türkiye’nin bu zamana kadar en büyük sosyal atılımı olacak. Projenin 5 bin konutluk ilk diliminin temelini 25 Ekim’de atıyoruz.

Yunan siyasetçileri kışkırtarak üzerimize salanların asıl niyetlerinin, büyük ve güçlü Türkiye’nin inşası programımızı engellemek olduğunu biliyoruz.

KYK BESLENME YARDIMI ARTTI

Yükseköğrenim yurtlarımızda öğrencilere verdiğimiz beslenme yardımını günlük 25 liradan 60 liraya, böylece aylık 1800 liraya yükseltiyoruz.

“UKRAYNA’DAN TAHIL SEVKİYATI 5 MİLYON TONU GEÇTİ”

Ukrayna’dan şu ana kadar 5 milyon tonun üzerinde tahıl sevkiyatı gerçekleştirildi. Özellikle tahıl koridorunun açılmasıyla yakalanan diplomatik başarının esir takasıyla devam ettirilmesi, ülkemiz adına gurur verici bir gelişme olmuştur.

“YUNANİSTAN’IN TAHRİK VE PROVOKASYONLARINI TAKİP EDİYORUZ”

Komşumuz Yunanistan’ın her tarafı buram buram tahrik ve provokasyon kokan politikalarını ibretle takip ediyoruz. Yunan siyasetçileri kışkırtarak üzerimize salanların asıl niyetlerinin, büyük ve güçlü Türkiye’nin inşası programımızı engellemek olduğunu biliyoruz.

Yunanistan’ın dört bir yanına yapılan işgal görünümlü yabancı askeri yığınaklar bizi değil asıl Yunan halkını rahatsız etmelidir.

Ne o askeri yığınaklar ne o siyasi ve ekonomik destekler Yunanistan’ı bizim seviyemize çıkarmaya yetmez ama Yunanistan’ı batağa sürüklemeye kafi gelir.

Yunanistan’a karşı gerektiğinde ülkemizin hak ve menfaatlerini elimizdeki tüm imkanları kullanarak savunmaktan geri kalmayız.

(Yunanistan’ın kışkırtmaları) Bu, hem Yunan siyasetçiler, Yunan devleti, Yunan halkı hem de onları kukla gibi kullananlar bakımından tehlikeli bir oyundur.

ÇİFTÇİLERİN ELEKTRİK FATURALARI

Çiftçilerimizin elektrik faturalarındaki KDV oranını yüzde 18’den yüzde 8’e düşürmüştük. Bugün de yine elektrik faturalarıyla ilgili bir müjdemiz olacak.

Elektrik faturalarını aylık yerine, hasat sonunda ürünler satılıp gelir elde edildiğinde ödenebilecek.Çiftçilerimiz, geçmiş dönem elektrik borçlarını, 5 yıla varan vade ve faizsiz geri ödeme imkanıyla kapatabilecek.

Ziraat Bankası, açacağı faizsiz kredinin tahsilini hasat dönemi sonunda yapacak, maliyetinin bedelini hazineden alacak.

SOSYAL YARDIMLAR

Bu dönemde 3 milyar liralık doğal gaz desteği vererek vatandaşlarımızı karda kışta sıcak bir yuvanın huzuruna kavuşturmakta kararlıyız.

Sosyal yardımlar kapsamında ev yapım yardımını 200 bin liraya yükseltiriyoruz.