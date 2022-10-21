Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Üniversitesi Cemil Bilsel Konferans Salonu’nda düzenlenen “Blokzincir İstanbul” programına katıldı.
- Cumhurbaşkanı Erdoğan, burada yaptığı konuşmada fiber altyapısına ilişkin, “Hızlandırmamız gerektiğinin farkındayız. İnşallah yakında bu konuda çok önemli adımları hızla hayata geçirmiş olacağız.” dedi.
- Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Yıllık 250 milyon dolar olan savunma sanayi ürünleri ihracatımızı, 3 milyar doların üzerine çıkarttık.” ifadelerini kullandı.
- Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Cumhuriyetimizin 99. yıl dönümünde banttan indirme törenini yapacağımız Togg otomobilimiz de ülkemizin teknolojide geldiği seviyenin sembollerindendir.” şeklinde konuştu.
- Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Türkiye 62 savunma sanayi projesinden 750’nin üzerinde projeye ve 5,5 milyar dolar bütçeden 75 milyar dolar bütçeye çıkmıştır.” açıklamalarında bulundu.
- Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Başkalarının açtığı sanal evrenlerde yer almaya çalışmak yerine bizatihi kendi evrenimizi kurmak peşindeyiz.” diye konuştu.
- Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Dijital varlık deposuna yakıt koyan durumunda kalmaktan ziyade bizatihi bu aracı kullanan ülke olmak istiyoruz.” dedi.
- Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Merkez Bankamız bünyesinde kripto parayla ilgili bir çalışma yürütülmektedir.” ifadelerini kullandı.
Devam ediyor
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