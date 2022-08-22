Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün Beştepe’de toplanıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başkanlığında yapılacak toplantıda, Rusya-Ukrayna Savaşı ve ‘tahıl koridoru’ görüşülecek. Ekonomideki gelişmeler ile terörle mücadele operasyonlarındaki son durum da ele alınacak.

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün yoğun gündemle toplanacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın başkanlığında yapılacak toplantıda, iç ve dış politikaya ilişkin önemli gelişmeler değerlendirilecek.

TRT Haber’de yer alan habere göre Rusya ve Ukrayna liderleri ile yapılan görüşmelerin detayları ele alınacak.

İstanbul’da imzalanan tahıl sevkiyatı anlaşması ile ilgili gelişmeler değerlendirilecek.

Ekonomi gündemi de masada olacak

Öne çıkacak başlıklardan biri de ekonomi olacak. Fahiş fiyat artışlarının önlenmesi ve enflasyonla mücadele konuları ele alınacak.

Kabine toplantısında, hem yurt içinde hem de Irak ve Suriye’nin kuzeyinde yürütülen terörle mücadele operasyonları değerlendirilecek.

İsrail ile normalleşme süreci ve Doğu Akdeniz’deki gelişmeler de Kabine’nin gündeminde olacak.

Toplantının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, Millete Sesleniş konuşması yapacak.