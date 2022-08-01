Ağustos ayı Kabine toplantısı 1 Ağustos 2022 Pazartesi günü saat 15.00’te gerçekleşmesi bekleniyor. Toplantı sonrasında alınan kararlar Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından kamuoyuna duyurulacak.

Kabine bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın başkanlığında toplanacak. Ukrayna’dan tahıl sevkiyatına ilişkin son durum kabinenin öncelikli gündem maddesi olacak. Toplantıda ekonomi ve dış politikadaki gelişmeler ele alınacak.

Rusya ile Ukrayna arasında Türkiye’de imzalan tahıl sevkiyatı anlaşması ile ilgili son durum değerlendirilecek. İki ülke arasında ateşkesin sağlanması için atılabilecek adımlar da görüşülecek.

150 bin sosyal konut projesi de masada olacak

81 ilde yapılacak 150 bin sosyal konut projesinin ayrıntılarının da gündeme gelmesi bekleniyor. Enflasyonla mücadelede atılan adımların etki