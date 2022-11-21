Dacia’nın 7 kişilik yeni modeli Jogger’ın Türkiye tanıtımı, Iğdır ve Kars’ta gerçekleştirildi.
Dacia açıklamasına göre, Iğdır’da 12 bin metrekarelik bir alana yayılan Tuzluca Mağaraları’nda yapılan etkinlikte, markanın yenilenen yüzü ve felsefesi mağara duvarlarında dijital olarak sahnelendi. Organizasyonda Jogger’ın teknik detayları ise lansman için mağara içinde özel olarak dizayn edilen konferans salonunda paylaşıldı.
Gökkuşağı Tepeleri, Aras Nehri kıyıları ve Ani Harabeleri’ni de kapsayan rotalarda aracın sürüş kabiliyetlerine odaklanıldı.
7 KİŞİLİK MODEL
Açıklamada görüşlerine yer verilen MAİS AŞ Genel Müdürü Dr. Berk Çağdaş, ‘Dacia Jogger, bir Station Wagon’un uzunluğu, bir MPV’nin genişliği ve bir SUV aracın karakteri olmak üzere her sınıfın en iyi özelliklerini bir araya getiriyor. Bu yüzden ‘hepsi bir araba’ diyoruz. Böylece Jogger ile tüm bu segmentlerden pay almamız mümkün olacak. Otomobil, Dacia ürün gamında uzun yıllar boyunca yer alan Lodgy, Dokker ve Logan MCV modellerimizin kullanıcılar tarafından beğenilmiş özelliklerini muhafaza ederken, markanın yeni kimliğini ve teknolojilerini de üzerine koyuyor. Yeni amblemimizde ‘D’ ve ‘C’ harflerinin şık çizgileri bir zincirin halkaları gibi birleşerek sağlamlığı ve sadeliğin yanı sıra Dacia markası ile müşterinin (Customer) bağını simgeliyor.’ ifadelerini kullandı.
Verilen bilgiye göre, Dacia’nın tüm ürün gamı, yeni logonun yanı sıra markanın yeni haki rengine de sahip olacak.
JOGGER’IN TÜRKİYE SATIŞ FİYATI NE KADAR?
Jogger, 577 bin TL’den başlayan lansmana özel fiyatlarıyla 28 Kasım’dan itibaren Türkiye’deki Dacia yetkili satıcılarında tüketicilerle buluşacak.
BENZİN VE LPG SEÇENEKLERİYEL GELİYOR
Lansman rengi olan Terracotta kahve, yalnızca Jogger’da sunuluyor. Jogger, Dacia’nın yeni marka kimliğini vurgulayan haki rengin yanı sıra ay ışığı gri, duman gri, gri füme, siyah ve beyaz renkleriyle sunuluyor. Yeni marka kimliğiyle birlikte donanım seviyelerinin isimleri de değişti. Essential’dan başlayan baz donanım seviyesi, sırasıyla Expression ve Extreme olarak devam ediyor.
HİBRİT VERSİYON 2023’TE
TCe 110 beygir benzinli ve ECO-G 100 beygir LPG’li olmak üzere iki farklı motor seçeneğiyle kombinlenmiş 6 ileri manuel şanzımanla gelen Jogger’ın, otomatik vitesli hibrit versiyonu ise 2023’ün ikinci çeyreğinde Türkiye’de satışa sunulacak.
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