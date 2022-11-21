7 KİŞİLİK MODEL

Açıklamada görüşlerine yer verilen MAİS AŞ Genel Müdürü Dr. Berk Çağdaş, ‘Dacia Jogger, bir Station Wagon’un uzunluğu, bir MPV’nin genişliği ve bir SUV aracın karakteri olmak üzere her sınıfın en iyi özelliklerini bir araya getiriyor. Bu yüzden ‘hepsi bir araba’ diyoruz. Böylece Jogger ile tüm bu segmentlerden pay almamız mümkün olacak. Otomobil, Dacia ürün gamında uzun yıllar boyunca yer alan Lodgy, Dokker ve Logan MCV modellerimizin kullanıcılar tarafından beğenilmiş özelliklerini muhafaza ederken, markanın yeni kimliğini ve teknolojilerini de üzerine koyuyor. Yeni amblemimizde ‘D’ ve ‘C’ harflerinin şık çizgileri bir zincirin halkaları gibi birleşerek sağlamlığı ve sadeliğin yanı sıra Dacia markası ile müşterinin (Customer) bağını simgeliyor.’ ifadelerini kullandı.

Verilen bilgiye göre, Dacia’nın tüm ürün gamı, yeni logonun yanı sıra markanın yeni haki rengine de sahip olacak.