Daikin Türkiye, 13 milyon Euro yatırım bedeline sahip VRV teknolojili dış ünite üretim tesisini açtı. Daikin, bu yatırım ile ihracatını 100 milyon Euro daha artıracak.

Daikin Türkiye, 25 Mayıs’ta Hendek’teki fabrikasında devreye aldığı yeni VRV üretim tesisi ile 2021 mali yılı sonuçlarına göre 262 milyon Euro olan ihracatını 100 milyon Euro daha artıracak. Son teknolojiyle donatılarak 4 ayda tamamlanan ve 13 milyon Euro yatırım maliyetine sahip olan üretim tesisi, yıllık yaklaşık 50 bin adet VRV dış ünite üretiminin yanı sıra 200 mavi yakaya da istihdam sağlayacak. Üretimin yüzde 30’u iç pazarda değerlendirilirken yüzde 70’i de Ortadoğu ve Daikin Türkiye’ye bağlı Azerbaycan, Özbekistan, Türkmenistan, Kazakistan, Kırgızistan, Ermenistan, Tacikistan, Gürcistan, Kuzey Irak, Moğolistan ve KKTC’ye ihraç edilerek ülke ekonomisine önemli bir katkı sağlayacak. Japon teknolojisiyle üretilen VRV dış üniteler, iklimlendirme sistemlerinde en yüksek sezonsal verimliliğe sahip olan ürünler olarak kabul görüyor.

Daikin Türkiye Hendek Üretim Tesisleri’nde gerçekleşen açılış töreninde konuşan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, VRV Üretim Tesisindeki üretim teknolojisinin, Japonya’dan sonra Türkiye’de kullanıldığının altını çizerek “Daikin Türkiye, Daikin Belçika’dan sonra bu alanda üretim yapan Avrupa’nın ikinci büyük VRV üreticisi unvanını yakalamış olacak. Üretim ve ihracat anlamında da muazzam bir performanstan bahsediyoruz. Şirket geçen yıl gerçekleştirdiği 260 milyon Euro’yu geçen ihracatıyla sektöründe Türkiye’nin ilk 100 ihracatçısından birisi konumunda. Yeni ve yüksek teknolojili ürünler geliştirmek üzere şirket bünyesinde Bakanlık desteğiyle kurulan bir AR-GE merkezi olduğunu da memnuniyetle ifade etmek istiyorum.” dedi.

YATIRIMLARA DEVAM

Avrupa, Ortadoğu ve Daikin Türkiye’ye bağlı Azerbaycan, Özbekistan, Türkmenistan, Kazakistan, Kırgızistan, Ermenistan, Tacikistan, Gürcistan, Kuzey Irak, Moğolistan ve KKTC ülkelerinin iklimlendirme pazarlarında hızla popülerlik kazanan ısı pompası satışlarının pazar payının artacağı öngörülüyor. Bu neden ile Daikin, talep edilen ürünlerin bu pazarlara yakın fabrikalarda üretmek için üretim kapasitesini artırarak lojistik avantajını kullanmayı hedefliyor.

Daikin Avrupa Başkanı Toshitaka Tsubouchi, Daikin Türkiye Üretim Tesisi açılış konuşmasında dünya iklimlendirme pazarındaki son gelişmeler ile ilgili şu bilgileri verdi. “Türkiye yaklaşık 84 milyon nüfusu ile büyük bir ülkedir. Ayrıca dünyanın önde gelen tüketim pazarlarından birisi, AB ülkeleri, Orta Doğu ile Daikin Türkiye’ye bağlı Azerbaycan, Özbekistan, Türkmenistan, Kazakistan, Kırgızistan, Ermenistan, Tacikistan, Gürcistan, Kuzey Irak, Moğolistan ve KKTC ülkelerine ihracat yapan kritik bir üs konumundadır. 2011 yılında Airfel firmasını satın alarak Daikin Grup şirketleri bünyesine dahil ettik ve Daikin Türkiye firmasını kurduk. O dönemden günümüze dek Daikin markasını daha da yaygınlaştırmak için satış faaliyetlerimizi hızlandırmaya, Hendek fabrikamızın üretim kapasitesini artırmaya ve konut tipi ürünlerin tasarım yapısını güçlendirmeye yönelik yatırımlarımıza aralıksız devam ettik. Yatırımlarımız bundan sonra da devam edecek.”

DÜŞÜK KARBON SALINIMI

Yeni VRV Üretim Tesisi’nin devreye alınmasıyla ilgili açıklamalar yapan Daikin Türkiye CEO’su Hasan Önder şu bilgileri verdi: “Daikin, mucidi olduğu VRV sistemlerini teknolojik gelişmeler ve uygulama ihtiyaçları doğrultusunda sürekli güncelleyerek geleceği kurgulamaya devam ediyor. Sakarya Hendek’te üretmeye başladığımız VRV dış üniteler, iklimlendirme sistemlerinde en yüksek sezonsal verimliliğe sahip ürünler arasında yer alıyor. Düşük enerji tüketimleri ve düşük karbon salımları sayesinde çevreye ve sürdürülebilirliğe katkı sağlayan bu sistemlerin, Hendek Üretim Tesislerimizde üretilme kararı hem Daikin Türkiye Üretim Tesisi’ne hem de ülkemize duyulan uzun vadeli güvenin çok önemli bir göstergesidir.”

4M MODÜL KONVEYÖRLER

Yeni kurulan VRV dış ünite üretim tesisinde, atık baca gazlarını ısıtma için yeniden kullanan çevreci ve son teknoloji boya tesisi için yatırım yapıldı. Otomatik transfer sistemleri ile minimum insan gücü kullanarak ürün kalitesi sağlandı. Ürün güvenilirliğinin maksimum seviyede tutulduğu tesiste, otomatik hata önleme sistemleri ve otomatik test süreçleri entegre edildi. Üretim hattında Daikin Japonya üretim mühendisliği tarafından tasarlanan 4m modül konveyörler kullanıldı. Dünya genelinde üretim yapan fabrikaların standardizasyonu için tasarlanan bu model, Japonya Rinkai fabrikasından sonra Daikin Türkiye Üretim Tesisleri’nde kuruldu. Bu tasarım ile hem ilk yatırım hem de bakım maliyetleri iyileştirildi. Alüminyum profiller kullanılarak ağırlık azaltıldı. Üretim tesisinde, MES (üretim yönetim sistemi) kullanılarak da maksimum izlenebilirlik sağlandı.