TOBB’a bağlı oda ve borsalarda seçim hareketliliği de sessiz sedasız start almış durumda. ‘Stokçuluk’ tartışmasına sahne olan İSO’da başkanlığa aday olmaya hazırlanan tanıdık bir isim var.

Geçtiğimiz haftanın belki de en çok konuşulan olayı TCMB Başkanı Şahap Kavcıoğlu ile İSO Başkanı Erdal Bahçıvan arasındaki tartışma oldu. Kavcıoğlu katıldığı İSO Meclis Toplantısı’nda, ucuz kredi bulamamaktan şikayet eden sanayicileri, aldıkları kredileri dövize çevirmekle ve stokçulukla suçladı.

Bahçıvan ve İSO Meclis Başkanı Zeynep Bodur ise Kavcıoğlu’nun ithamlarına itiraz ederek, ekonomideki sorunlara işaret ettiler. Cumhuriyet tarihinde ilk kez bir Merkez Bankası Başkanı ile sanayicilerin bu denli karşı karşıya geldiğini gördük.

Yaşanan gerilime ilişkin sanayicilerden Bahçıvan’ı destekleyen pek çok açıklama ve yorum geldi.

TOBB’DA SEÇİM SÜRECİ BAŞLADI

Tüm bunlar yaşanırken, TOBB’a bağlı oda ve borsalarda seçim hareketliliği de sessiz sedasız start almış durumda. TOBB kaynaklarından edindiğimiz bilgilere göre, seçimlerin Ekim-Kasım döneminde Türkiye genelinde gerçekleştirilmesi planlanıyor.

Yine edindiğimiz bir başka kulis bilgiye göre, ‘stokçuluk’ tartışmasına sahne olan İSO’da başkanlığa aday olmaya hazırlanan tanıdık bir isim var: Adnan Dalgakıran…

2019’DA İSTİFA ETMİŞTİ

Erdal Bahçıvan’ın iki dönemlik görevinin sonuna gelmesi ile, İSO kulislerinde bir hareketlilik başlamış durumda. Daha önce İSO’da Bahçıvan’ın yardımcılığı görevini de yapmış olan Dalgakıran, Eylül 2019’da yönetimle görüş ayrılıkları nedeni ile bu görevinden istifa etmişti.

Şimdi ise İSO’da ciddi bir değişim başlatmak üzere kolları sıvadığı belirtilen Dalgakıran Komprösörleri’nin sahibi olan Adnan Dalgakıran, halihazırda Makine İmalat Sanayi Dernekleri Federasyonu (MAKFED) Başkanlığı’nı yürütüyor. Henüz adaylığını resmen açıklamamış olsa da, iş dünyasında avangard görüşleri ile tanınan Dalgakıran’ın yeni dönemde İSO’nun başına geçmesinin kuvvetli bir ihtimal olabileceği ifade ediliyor.