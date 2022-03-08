Çin’deki bir müze bacaklarındaki damarlardan avuç içi çizgilere, tüylerine kadar oldukça gerçekçi robotlara imza atıyor. Dalian EX Gelecek ve Bilim Müzesi kişinin yüz özelliklerini ve uzuvlarını taramayı, 3D yazdırmayı içeren bir teknolojiye sahip.

Müze robotları olabildiğince özelleştirilebilir ve gerçekçi hale getirmeyi amaçlayan robot teknolojisinin gelişmiş biçimlerini sergiliyor.

Çin devlet bağlantılı medya kanalı CGTN tarafından yayınlanan habere göre müzedeki teknisyenler dinamik 3D robotlar oluşturmak için özellikleri ve uzuvları tarıyor. YouTube’da yayınlanan bir klipte, bir gazetecinin yüz hatları “kendi androidini kişiselleştirmek” için taranıyor. Vücudunun parçaları daha sonra 3D ile yazdırılıyor.

Müzenin başkan yardımcısı Yang Jianguo, CGTN’ye verdiği demeçte, “Deri tıbbi sınıf biyonik silikondan yapılmıştır ve derideki tüyler, ayaklardaki damarlar ve avuç içi çizgileri hepsi çok gerçekçi” dedi.

Çin son yıllarda yapay zeka endüstrisinde önemli adımlar attı. Ülke Pekin Oyunları sırasında robotik şeflerin yemek hazırladığı ve robotik “garsonların” servis yaptığı bir dizi robotu görevlendirmişti.