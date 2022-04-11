Z kuşağı ve şimdilerin Alfa kuşağının da etkisiyle çok daha fazla yeşil ve çevreci ürünler talep etmeye başlayan tüketicilerin taleplerine cevap veren Darsateks, ürünlerini yeşil fabrikada üretecek. 2 milyon Euro’ya Tokat Erbaa OSB’de kurulan yeşil fabrika üretime geçmeye hazırlanıyor.

Darsateks, Tokat ilinin Erbaa ilçesindeki Organize Sanayi Bölgesi’nde ‘yeşil fabrika’ kurdu. Son hazırlıkları bitmek üzere olan fabrikaya yerleştirilen 960 adet güneş paneli ile fabrika hem kendi enerjisini karşılayacak hem de bu panellerden artan enerjiyi dışarı satarak fabrika bünyesinde yine bir gelir elde edecek. Tamamen az enerji ile üretim yapmaya, geri dönüşüm ve çevreci faktörlere odaklanan fabrikadaki makineler de kullanılmadığında otomatik olarak stop ediyor, bekleme halinde dahi enerji harcamıyor.

Fabrikanın çevresi dikilen yeni ağaçlarla zenginleştirilirken, fabrikanın bünyesinde hibrid araçlar kullanılıyor, çöpler geri dönüşümden geçiyor. Darsateks kurucusu iş insanı Hanna Darsa, Erbaa OSB’de başlattıkları yatırımlarına devam edeceklerini belirtti. Darsa, “Fabrikanın karşı arsasına bir fabrika daha kuracağız. Şu anda ruhsat projeleri hazırlanıyor. Bu işlemlerin ardından inşaata başlayacağız,” dedi.