Deltacron nedir? sorusu gündemde. Çünkü koronavirüsün Delta ve Omicron genlerini içeren ve “Deltacron” adı verilen yeni varyantı ABD ve Avrupa’da en az 17 kişide görüldü. GB News’in haberine göre, araştırmacılar, Deltacron’a ilişkin araştırmaların sınırlı olduğunu, bu nedenle daha bulaşıcı veya ağır hastalığa neden olup olmadığını söylemek için erken olduğunu belirtti. Peki, Deltacron nedir, koronavirüsün yeni varyantı hakkında neler biliniyor?

DELTACRON NEDİR?

Deltacron adı şu an için potansiyel yeni bir COVID-19 varyantı için kullanılıyor. Delta ve omikron varyantlarının bir kombinasyonu şu an için deltacron olarak adlandırıldı.

Dünya Sağlık Örgütü Çarşamba günü yaptığı açıklamada, yeni COVID-19 kombinasyonunun Fransa, Hollanda ve Danimarka’da tespit edildiğini söyledi. USA Today’in haberine göre yeni bir rapora göre, ABD’de de tespit edildi.

USA Today araştırma ile ilgili şu bilgileri veriyor: Araştırmaya göre, COVID-19’u izlemek için Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri ile birlikte çalışan Kaliforniya merkezli San Mateo laboratuvarı Helix (Genetik araştırma şirketi), 22 Kasım – 13 Şubat tarihleri ​​arasında ABD genelinde toplanan 29.719 pozitif COVID-19 örneğini sıraladı.

Araştırmacılar, delta ve omikron genetik materyalinin kombinasyonundan kaynaklanan, deltakronun farklı versiyonlarını içeren iki enfeksiyon buldu. Yirmi başka enfeksiyonda hem delta hem de omicron varyantları vardı, bir vakada delta, omicron ve Deltacron vardı.

DELTACRON İÇİN ENDİŞELENMELİ MİYİZ?

Uzmanlar deltacron için endişelenmek için çok erken olduğunu söylüyor. Helix’in baş bilim sorumlusu William Lee, delta ve omicron gibi daha önceki varyantlarla karşılaştırıldığında, bu yeni varyasyonun bu kadar kolay yayılma olasılığının düşük olduğunu söyledi.

USA TODAY’e konuşan Lee, “O kadar fazla olmaması, gördüğümüz iki vakanın bile farklı olması, muhtemelen endişe düzeyine çıkmayacağını gösteriyor ve kendi Yunanca harf adını garanti ediyor” (deltacron adı resmi olarak verilmiş durumda değil) dedi.

Dr. Maria Van Kerkhove ise şimdilik DSÖ’nün “epidemiyolojide herhangi bir değişiklik” görmediğini söyledi. Ve deltacron ile ilgili olarak, “şiddetinde herhangi bir değişiklik görmedik. Ancak devam eden birçok çalışma var.”