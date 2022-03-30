Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Başkanı İsmail Demir, Türkiye’nin A400M filosunun tamamlandığını belirterek, “TSK’nın taktik ulaştırma görevleri için tasarım ve üretiminde ortak olduğumuz A400M Projesi kapsamında Hava Kuvvetleri Komutanlığı için üretilen 10’uncu ve son uçağımız da envantere girdi.” ifadelerini kullandı.

Demir, Twitter hesabından A400M filosuna ilişkin şu açıklamayı paylaştı:

“A400M Filomuz tamamlandı. TSK’nın taktik ulaştırma görevleri için tasarım ve üretiminde ortak olduğumuz A400M Projesi kapsamında HvKK için üretilen 10’uncu ve son uçağımız da envantere girdi. Hayırlı olsun.”

A400M Filomuz tamamlandı! ✈️🇹🇷 TSK’nın taktik ulaştırma görevleri için tasarım ve üretiminde ortak olduğumuz #A400M Projesi kapsamında HvKK için üretilen 10’uncu ve son uçağımız da envantere girdi. Hayırlı olsun.#İstiklâlveİstikbâlimizİçin pic.twitter.com/ajwg8ywOSt — Ismail Demir (@IsmailDemirSSB) March 30, 2022

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığından da şu açıklama yapıldı:

“Hava Kuvvetleri Komutanlığının taktik ulaştırma görevleri ihtiyacı için ortak olunan A400M Projesi kapsamında Türkiye için üretilen son uçak Kayseri’ye konuşlandı. Tasarım ve üretiminde TUSAŞ’ın yer aldığı, TEI’nin motor üretiminde alt yüklenici olduğu uçağımız, öncekilere göre üst konfigürasyonda üretildi. A400M Ulaştırma Uçağı Projesi kapsamında Almanya (53), Belçika-Lux (8), Fransa (50), İngiltere (22), İspanya (27) ve Türkiye (10)’den oluşan konsorsiyum adına OCCAR ile AMSL Firması arasında imzalanan Sözleşme kapsamında bugüne kadar toplam 103 adet uçak teslimatı tamamlandı.”

Söz konusu uçağın konsorsiyum dışı ilk kullanıcısının Malezya Kraliyet Hava Kuvvetleri olduğuna işaret edilen açıklamada, “2021 yılında imzalanan sözleşme ile Kazakistan, A400M uçağının dokuzuncu kullanıcı ülkesi olarak 2 adet uçak siparişi verdi. A400M Uçağı Nihai Montaj Hattı Ağustos 2007’de açıldı. A400M Uçağı’nın nihai montaj hattından uçuş hattına verilme töreni 26 Haziran 2008 tarihinde İspanya’da gerçekleştirildi. A400M Uçağının ilk uçuşu 11 Aralık 2009 tarihinde gerçekleştirildi.” ifadeleri kullanıldı.

Projenin Türkiye adına yürütücülüğünü SSB yaptığı hatırlatılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

“Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. (TUSAŞ), katılımcı ülkelerin (Almanya, Belçika, Fransa, İngiltere ve İspanya) havacılık endüstrileri ile birlikte uçağın tasarım ve üretiminde ülkelerin aldığı uçak miktarı oranında sorumluluk üstleniyor. TUSAŞ’ın yapısal komponentler ve sistemlerde iş payı bulunuyor. A400M Uçağı’nın Ön Orta Gövde, Arka Gövde Üst Bölümü, Paraşütçü Kapıları, Acil Çıkış Kapısı, Arka Üst Kaçış Kapağı ve Kuyruk Konisi gibi ana yapısal komponentlerin yanı sıra en önemli uçuş kontrol yüzeylerinden olan Kanatçık (Aileron) ve Sürat Frenleri’nin (Spoiler) tasarım ve üretimi TUSAŞ mühendis ve teknisyenleri tarafından gerçekleştiriliyor.

A400M uçağında AMSL firmasının alt yüklenicisi olan Euro Prop International (EPI) konsorsiyumu (Rolls-Royce, MTU, Snecma and ITP) tarafından tasarlanmış özgün turboprop bir motor olan TP400 motoru kullanılıyor. Motor konusunda EPI’nin alt yüklenicileri arasında TUSAŞ Motor Sanayi A.Ş. (TEI) de yer alıyor.

A400M Ulaştırma Uçağı Projesi kapsamında Türkiye’ye teslim edilen ilk uçak olan MSN009, 2014 yılında envantere alındı. Airbus’ın Sevilla/İspanya tesislerinde yürütülen test faaliyetleri sonucunda 29 Mart 2022’de kabulü gerçekleşen onuncu ve son uçağımız MSN 118’in envantere alınması ile Konsorsiyumda ‘A400M Filosu’ tamamlanan ilk ülke Türkiye oldu.”

MSN 118 numaralı onuncu uçağın, proje kapsamında yeni konfigürasyon seviyesinde teslim edilen ilk uçak olduğu, daha önce envantere alınmış olan diğer uçaklara göre daha üst kabiliyetlere sahip olduğu vurgulanan açıklamada, “Sözleşme kapsamında daha önce teslimatı tamamlanan A400M uçaklarımızın nihai konfigürasyona ulaştırılması adına yürütülen iyileştirme faaliyetleri Kayseri’de kurulan Retrofit Merkezi’nde sürdürülmekte olup bu kapsamda bugüne kadar 2 uçağımızın kabiliyet yükseltme (retrofit) faaliyeti başarıyla tamamlandı.”

Açıklamada, Türk Hava Kuvvetlerinin gücüne güç katacak ve ülke savunmasına önemli katkılar sağlayacak onuncu uçağın, kabul test faaliyetlerinin tamamlanmasının ardından Hava Kuvvetleri uçuş ekibi tarafından 30 Martta Kayseri/Erkilet 12. Hava Ulaştırma Ana Üs Komutanlığı’na konuşlandırıldığı bildirildi.