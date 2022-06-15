“Temmuzun sonunda ağustosun başında deneme üretimlerimiz başlıyor. Bu şu anlama geliyor; biz hatlarımızla ilk defa üretim yapacağımız için araçlarımızı nasıl üreteceğimizi tırnak içerisinde öğreniyoruz. Ekim sonu, kasım başında seri üretime hazırız. Ama bu seri üretimi yapıp pazara, trafiğe çıkacağımız anlamına gelmez. Çünkü orada ürettiğimiz araçlarımızı alarak biz Avrupa’daki sertifikasyon merkezlerinde yapılaması gereken testleri tamamlayacağız ve o testlerin de tamamlanması bazen 3 ay sürer bazen 5 ay sürer.”