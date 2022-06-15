Togg CEO’su Mehmet Gürcan Karakaş, yerli otomobilde gelinen son durumdan fiyat konusuna kadar merak edilen soruları yanıtladı. Deneme üretiminin yakında başlayacağına işaret eden Mehmet Gürcan Karakaş, şunları söyledi:
“Temmuzun sonunda ağustosun başında deneme üretimlerimiz başlıyor. Bu şu anlama geliyor; biz hatlarımızla ilk defa üretim yapacağımız için araçlarımızı nasıl üreteceğimizi tırnak içerisinde öğreniyoruz. Ekim sonu, kasım başında seri üretime hazırız. Ama bu seri üretimi yapıp pazara, trafiğe çıkacağımız anlamına gelmez. Çünkü orada ürettiğimiz araçlarımızı alarak biz Avrupa’daki sertifikasyon merkezlerinde yapılaması gereken testleri tamamlayacağız ve o testlerin de tamamlanması bazen 3 ay sürer bazen 5 ay sürer.”
FİYAT DEĞERLENDİRMESİ
Fiyatı pazarın belirleyeceğini söyleyen Karakaş, “Zamanı geldiği zaman biz de kendimizi pazarda konumlandıracağız. Bizim söylemimiz ve iddiamız şu; biz kimlerden pazar payı alacağımızı biliyoruz. Biz, pazarda aracımızı hangi segmentte konumlandıracağımızı biliyoruz ve onların içerisinde rekabetçi olacağız diyoruz” diye konuştu.
BATARYA FABRİKASI
Mehmet Gürcan Karakaş, Togg tesisinin yanında yapımı planlanan batarya fabrikası hakkında da bilgi verdi:
“Seri üretime başladığımız andan itibaren biz kendi bataryamızı kendimiz üretiyor olacağız. Diğeri sadece kapasitenin artırımıyla ilgili ve oradan artık hücrenin yönetilmesine yönelik bir yatırım olacak.”
Yılın son çeyreğinde, fabrikanın seri üretime hazır hale gelmesi bekleniyor. Togg’un gelecek yıl mart ayında trafiğe çıkması hedefleniyor.
Daha önce yapılan açıklamalara göre Togg, 2022 yılının son çeyreğinde seri üretime hazır olacak. Homologasyon testlerinin tamamlanmasının ardından da 2023 yılının ilk çeyreği sonunda C segmentindeki ilk aracı olan SUV pazara çıkacak.
Takip eden yıllarda ise C segmentindeki Sedan ve Hatchback modelleri üretim sırasına girecek.
Sonraki yıllarda B-SUV ve C-MPV’nin de aileye katılmasıyla aynı DNA’yı taşıyan ve 5 modelden oluşan ürün gamı tamamlanacak.
Togg, 2030’a kadar tek bir platformdan 5 farklı model üretimiyle toplam 1 milyon adet araç üretmeyi planlıyor.
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