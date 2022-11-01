Türkiye’nin deniz üzerinde düzenlenen tek tekne fuarı olma özelliğini taşıyan ‘Cryptom Bosphorus Boat Show’ 11 Kasım’da MarinTurk İstanbul City Port Pendik’te kapılarını açmaya hazırlanıyor.

Denizcilik sektörü 11-20 Kasım 2022 tarihlerinde MarinTurk İstanbul City Port Pendik’te tek çatı altında bir araya geliyor. ED Fuarcılık ve YATED Fuarcılık tarafından organize edilen ve YATED Derneği tarafından desteklenen ‘Cryptom Bosphorus Boat Show’ Tekne, Tekne Ekipman ve Aksesuarları Fuarı’nda 350’den fazla tekne görücüye çıkacak. YATED Fuarcılık ve ED Fuarcılık, sektörü Yat ve Tekne Endüstrisi Derneği’nin (YATED) markası ‘Bosphorus Boat Show’ ile dernek çatısı altında bir araya getirirken, Cryptom Bosphorus Boat Show ile Türkiye’de bugüne kadar yapılmış en büyük deniz fuarı düzenlenecek. Fuar öncesinde düzenlenen toplantıda sektör ve fuar hakkındaki son bilgiler paylaşılırken, toplantıya ED Fuarcılık Kurucu Ortakları Emel Yılmaz ve Dilek Günaydın ile YATED Yönetim Kurulu Başkanı Alpaslan Sirkecioğlu, YATED Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Murat Bekiroğlu, YATED Yönetim Kurulu Üyesi Uğur Aksan, YATED Genel Sekreteri Orhun Şentürk, Yıldız Holding Marinalar Genel Müdürü Fahir Çam katıldı.

TEKNE FİYATLARI 13 BİN TL’DEN BAŞLIYOR

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği izni ile düzenlenen fuarda 150’nin üzerinde firma ve 500’den fazla markanın yer alacağı bilgisini veren ED Fuarcılık Kurucu Ortağı Dilek Günaydın, “Avrupa’da düzenlenen uluslararası fuarların ardından düzenlenecek ‘Cryptom Bosphorus Boat Show’a 50 binden fazla ziyaretçi beklenirken, fuarda motoryat, yelkenli, katamaran, spor boat, megayat, sürat teknesi, bot, motor tekne ekipman ve aksesuarları, deniz bisikleti, deniz oyuncakları, dalış malzemeleri, balıkçılık malzemeleri gibi ürünler sergilenecek. Fuarda sergilenecek teknelerin fiyatları ise 13 bin TL’den başlıyor, 150 milyon TL’ye kadar çıkıyor. Fuarda sergilenecek teknelerin değeri ise yaklaşık 5 milyar TL’yi buluyor. Fuarımıza gösterilen ilgi bizi bir hayli mutlu ediyor. Yaklaşık 1.5 aydır katılımcı olarak gelmek isteyen firmalara yerimizin kalmadığını söylüyoruz.” dedi.

HER İHTİYACA UYGUN TEKNELER BU FUARDA

2023 model teknelerin de görücüye çıkacağı fuarda, dünyaca ünlü yat markaları ile Türkiye’nin önde gelen tekne üretimi yapan tersanelerin en iddialı modellerinin tekne severlerin beğenisine sunulacağı bilgisini veren ED Fuarcılık Kurucu Ortağı Emel Yılmaz, “Tekne ve yat inşasında kullanılan son teknolojilerin de gösterileceği fuarda, her ihtiyaca göre tekneler, ekipmanlar ve aksesuarlar bulunabilecek. Türkiye’nin deniz üzerinde düzenlenen tek ve en büyük tekne fuarı olma özelliğini taşıyan ‘Cryptom Bosphorus Boat Show’ ile MarinTurk İstanbul City Port, hem katılımcı hem ziyaretçi için yeniden ‘Boat Show’un’ merkezi olacak.” diye konuştu.

50 BİNDEN FAZLA ZİYARETÇİ BEKLENİYOR

Pendik’teki MarinTurk İstanbul City Port’ta ‘Cryptom Bosphorus Boat Show’ adıyla ilk kez düzenlenecek fuarın denizcilik sektörü açısından büyük önem taşıdığını ifade eden Dilek Günaydın, “Dünyada son yıllarda pandemi ile birlikte tekne ve yatlara olan ilgi katlandı. İzole bir hayatı tercih edenler tekne ve yat almak için harekete geçti. Bu durum dünyanın birçok ülkesinde görüldüğü gibi, Türkiye’de de yaşandı. Yerli-yabancı birçok tekne ve yat üreticisi, tekne-yatların teslimi için 2-3 yıl sonrasına gün vermeye başladı. Böyle bir dönemde İstanbul’da deniz üzerinde bir fuar düzenlenmesi büyük önem taşıyor. Yerli ve yabancı markaların son model teknelerinin İstanbul’da görücüye çıkması, 50 binden fazla ziyaretçinin gelecek olması tekne ve yat firmalarını cezbediyor.” dedi.

MİLYONLARCA LİRALIK TEKNE SATIŞI GERÇEKLEŞTİRİLECEK

Fuarda milyonlarca liralık tekne satışlarının gerçekleşmesini beklediklerini ifade eden ED Fuarcılık Kurucu Ortağı Emel Yılmaz, “Tekne ve yatların yapımı uzun süreler alabiliyor. Üreticiler, yaptıkları bu anlaşmalarla planlarını yapıyor. İstanbul’un böyle büyük bir organizasyonla dünya fuar takviminde yer alması ve organizasyonun deniz üstünde yapılması yabancı alıcıların da ilgisini çekiyor. Fuarda her ihtiyaca uygun tekneler de sergilenecek. Türkiye’de denize ve denizciliğe olan artan ilgi sonrasında küçük boyutlu tekneleri alan denizseverler, pandemi etkisiyle teknelerinde daha fazla zaman geçirdikçe, katamaran, motoryat ve yelkenli için de biraz daha büyük boylara yönelmeye başladı.” dedi.

100’ÜNCÜ YILDA BÜYÜK FUAR

Düzenlenecek fuarın Türkiye’nin deniz üzerinden gerçekleştirilen en büyük tekne fuarı olduğunu ifade eden YATED Başkanı Alpaslan Sirkecioğlu, “Yaklaşık 1.5 aydır fuara katılmak isteyenlere yerimizin kalmadığını söylüyoruz. Sektörü tek çatı altında birleştirmek en büyük amacımız. Bu fuar ile bunu da sağladığımızı görüyoruz. Gelecekte düzenlenecek kara fuarımızda da benzer ilginin olacağını görüyoruz. Gelecek yıl da deniz üzerinde fuarımızı düzenleyeceğiz. Cumhuriyetin 100’üncü yılında ED Fuarcılık ile beraber çok büyük bir organizasyona imza atacağız.” dedi.

TEKNE TURİSTİ 6-7 BİN DOLAR HARCAMA YAPIYOR

YATED olarak bireysel ve kurumsal menfaatleri bir kenara bırakarak hareket ettiklerini dile getiren YATED Başkan Yardımcısı Murat Bekiroğlu, tekne ve yat sektörü hakkında bilgi verdi. Bekiroğlu, şunları söyledi: “Pandemiyle birlikte izole hayata ve doğaya kaçış oldu. Hala bunun etkileri devam ediyor. Bu kapsamda tekne ve yatlara da ilginin arttığını söyleyebiliriz. Bunların dışında yabancıların da Türkiye’ye ilgisi yüksek. Özellikle tamir ve bakım için yurtdışından teknelerini getirenler var. Türkiye’deki fiyat-kalite performansı tekne sahiplerini Türkiye’ye çekiyor. Örneğin Fransa’da 5 ayda boyanıp teslim edilecek bir tekneyi Türkiye’de daha hızlı yapabiliyoruz. Ayrıca bu teknelerin mürettebatı Türkiye’de kalıyor, marinalarımızda kalıyor. Sadece bir boyama işlemi bile teknenin büyüklüğüne göre 200-300 bin Euro tutabiliyor. 40 metrelik bir tekne 5 ay Göcek’te kaldığında 1 milyon TL’lik ücret ödüyor. Diğer harcamaları ile bu 2 milyon TL’yi buluyor. Her şey dahil ile gelen turist 600-700 dolar ortalama harcama yaparken, tekne turistlerinin harcamaları 6-7 bin doları buluyor. Bu açıdan tekne ve yat sektörünün ülke ekonomisine ve turizme katkısının çok büyük olduğunu söyleyebiliriz.” Sektörde KDV oranlarının geçtiğimiz dönemlerde yüzde 18’e çıkarılmasının olumsuz etkileri olduğunu kaydeden Bekiroğlu, “Hammadde fiyatları yükseldi. Kurlarda artış yaşandı. Buna KDV’de eklenince tekne fiyatları katlandı. Bu da yurtiçinde tekne satışlarını etkiledi. Bu kapsamda geçmişte olduğu gibi KDV’nin yeniden yüzde 1 seviyelerine çekilmesi yararlı olacaktır.” diye konuştu.

DİJİTAL ORTAMDA FUAR DEVAM EDECEK

Bu yıl ilk defa yapılacak olan Cryptom Bosphorus Boat Show dünyada ilk defa dijital olarak fuar ile aynı anda alanda ziyaret edilebilecek. Fuara katılan tüm firmaların sergileyeceği ürünler, ürünlerin detayları uygulama üzerinden görülebilecek ve fuar 20 Kasım’ da bittikten sonra da 31 Aralık tarihine kadar katılımcı ve ziyaretçiler uygulama üzerinden haberleşip ürünleri görüntüleyebilecekler. Fuar alanının genel planı, sponsorlar ve fuar alanına kolay ulaşım da aynı zamanda fuar uygulamasından görülebilecek.