Türkiye Deri Konfeksiyoncuları Derneği’nin (TDKD) organize ettiği Leather&Fur Fuarı, 2 Aralık’ta Antalya’da kapılarını açacak. TDKD Başkan Vekili Serdar Yavuz, “Sektör olarak 50’ye yakın ülkeye ihracatımız var. Bu yılı 215 milyon dolar ihracatla kapatmayı hedefliyoruz. Dört gün sürecek fuarın sektörün toplam ihracatına en az 65 milyon dolar katkı sağlayacağını düşünüyoruz” dedi.

İhracat ve üretim odaklı çalışan deri konfeksiyon sektörünün ‘Küresel Buluşma’sı olarak nitelendirilen Leather&Fur Fuarı, 2 Aralık’ta Antalya’da kapılarını açacak. Türkiye Deri Konfeksiyoncuları Derneği’nin (TDKD) düzenlediği fuara 15 ülkeden yaklaşık 1.200 ziyaretçi gelecek. Geçen yıl 180 milyon dolar ihracat yapan sektör bu yılı en az 215 milyon dolar ihracatla kapatmayı hedefliyor. TDKD Başkan Vekili Serdar Yavuz, sektördeki son gelişmeleri değerlendirdi.

İHRACAT PAZARLARINDA EN AZ YÜZDE 10’U YAKALAMAK İSTİYORUZ

Sektörün Rusya başta olmak üzere 50’ye yakın ülkeye ihracat gerçekleştirdiğini söyleyen Yavuz, “Fuara bu yıl 61 üretici firma katılıyor. Ziyaretçi aldığımız 13 ülke bu yıl Fransa ve İsrail ile 15’e çıktı. Coğrafyayı genişletiyoruz. Bulunduğumuz her ülkede ortalama yüzde 5’lik pazar payımız mevcut. Bu rakamı yüzde 10’a çekme hedefimiz var. Burada fuarların etkisi oldukça fazla. Mevcut ihracat pazarlarımızdaki varlığımızı pekiştirmek ve pazar paylarımızı yukarı çekmek istiyoruz.” dedi.

“2022’DE 2019’UN RAKAMLARINI İKİYE KATLAYABİLİRİZ”

Deri konfeksiyon sektöründe faaliyet gösteren şirketlerin yarısının markalı ihracat gerçekleştirdiğini vurgulayan Serdar Yavuz, “Artan lojistik ve ham madde fiyatlarından ötürü ürünlere zam geldi. Geçen yıl 50 milyon dolar ticaret hacmimizin bu yıl 65 milyon dolar seviyelerine çıkacağını tahmin ediyoruz. 2022’de 2019’un rakamlarını ikiye katlayabiliriz. Çin’e yönelmiş pazarları tekrar canlandırıyoruz. Dağıstan, Moskova, Kazakistan gibi Çin’e çok yakın ve zayıf olduğumuz bölgeleri bile tekrar canlandırmayı başardık. Bu fuarlar sayesinde düşüşe geçmiş pazarlarımızı tekrar ülkemize çekeceğiz.” ifadelerini kullandı.

KADIN İSTİHDAMINA KATKI

Sektörün çekirdekten yetişme insan kaynağı konusunda sıkıntı yaşadığını da aktaran TDKD Başkan Vekili konuyla ilgili şöyle konuştu: “İstihdamda, yeni eleman yetiştirmede sıkıntılarımız var. Yeni jenerasyon masa başı işleri tercih ediyor. Çekirdekten yetişen insan çıkaramıyoruz. Aynı zamanda kadınlarımızı da iş hayatına çekmemiz gerekiyor. Zeytinburnu Belediyesi ile üç haftalık kurslar oluşturmak istiyoruz. Hedefimiz 18-35 yaş arası kadınlarımızı iş gücüne kazandırmak. Bunun için de bol bol kreş açmamız gerekiyor. Bu proje, 20 bin kişinin istihdam edildiği sektörümüze yüzde 20 ek iş gücü yaratabilir.”