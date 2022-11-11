Deri sektörünün en önemli organizasyonlarından biri olan ve 18 ülkeden 1600 civarında yabancı alıcının ağırlanacağı Antalya Leather & Fur Fashion Fuarı için geri sayım başladı. Türkiye Deri Konfeksiyoncuları Derneği (TDKD) Yönetim Kurulu Başkanı Gürkan Gözmen, 2-5 Aralık tarihlerinde yapılacak olan fuara en yüksek katılımın savaşa rağmen Rusya’dan olacağını söyledi. Rusya’daki savaşa karşın deri konfeksiyon sektörünün yüzde 20 ihracat artışı ile yola devam ettiğini belirten Gözmen, deri ve deri mamullerinde özellikle ABD’ye yapılan satışların ihracatı yıl sonunda 2 milyar doların üzerine taşımasını beklediklerini kaydetti.

2-5 Aralık tarihlerinde 9’uncusu yapılacak olan Antalya Leather & Fur Fashion Fuarı’na 18 ülkeden 1600 yabancı alım grubu katılacak. Katılımcıların yüzde 70’i Rusya’dan gelecek. Türkiye Deri Konfeksiyoncuları Derneği (TDKD) Yönetim Kurulu Başkanı Gürkan Gözmen, Rusya’ya yönelik ihracat bağlantılarının yüzde 80’e yakınının bu fuar üzerinden geçmesi nedeniyle sektör açısından çok önemli olduğuna işaret etti. Gözmen, Rusya’da seferberliğin ilan edilmesinin ardından yaşanan karışıklığın giderildiğini ve piyasaların yavaş yavaş normale dönmeye başladığını belirtti.

KİLOGRAM BAŞI İHRACAT YÜKSEK

Türkiye’nin deri ihracatı geçen yılın yaklaşık 20 üzerinde devam ediyor. Gözmen, bu paralelde deri ve deri mamullerinde yılı hedefledikleri rakam olan 2 milyar doların biraz üzerinde tamamlayacaklarını ifade etti.

Deri konfeksiyon ihracatının tamamının dış ticaret fazlası olarak ekonomiye katkı sağladığının altını çizen Gözmen, “Ayrıca deri ve deri mamullerinde kilogram başı ihracatımız 9,90 dolarla, diğer sektörlerin oldukça önünde, dördüncü sırada yer alıyor. Bunların içerisinde deri konfeksiyonu da 140 dolar gibi kilo başı fiyatıyla mücevherattan sonra ikinci sektör konumunda bulunuyor. Ana pazarımız olan Rusya’nın bu durumda olmasına rağmen yüzde 20’lere yakın yükselişle yılı kapatmamız bizim için büyük bir başarı” dedi.

EN BÜYÜK ARTIŞ AMERİKA PAZARINDA

Rusya’daki savaşa karşın özellikle Laleli bölgesinden yapılan ihracat ve bavul ticaretiyle birlikte Rusya’nın halen Türkiye’nin ana pazarı olduğunu dile getiren Gözmen, bu yıl en büyük artışı ise ABD’nin yaptığını söyledi. Gözmen, “Amerikan pazarında yüzde 60 artış gerçekleştirdik. Burada esas önemli olan ise Amerika’da kürk ve süet pazarındaki yüzde 20’ye yakın pazarın bizim elimize geçmesi. Bu pazar üzerindeki çalışmalarımızı yoğunlaştırıyoruz.

Resmi rakamlarla Amerika pazarı birinci pazar gibi gözükse de Bağımsız Devletlere baktığımızda Rusya, yakın ülkelerle birlikte ana pazarımızı oluşturuyor. Rusya’daki savaşın en kısa sürede bitmesini umut ediyoruz. Bitmesiyle sektör esas büyümeleri o zaman yapacak.” diye konuştu.