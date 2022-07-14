Türk deri sektörü gelecek dönem projelerini hayata geçirmeye başlıyor. İstanbul Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği (İDMİB) Yönetim Kurulu Başkanı Güven Karaca, “Deri sektöründe dünya genelinde 250 milyar dolarlık bir pasta var. Türk deri sektörü ise buradan sadece yüzde 1’in altında pay alıyor. Burada yapılacakları tespit edip yapmamız gerekiyor. Bunlardan ilkinin OSB kurmak olduğuna karar verdik.” dedi.

Yılın ilk yarısında yüzde 23,5 artışla 978,6 ihracat gerçekleştiren deri sektörü ölçeklendirme sorununu aşmayı hedefliyor. Sektör kurulması hedeflenen OSB ile dünyadaki pazardan daha fazla pay almayı hedefliyor. İstanbul Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği (İDMİB) Yönetim Kurulu Başkanı Güven Karaca, bu yılın sonunda 2 milyar dolar ihracata ulaşmak istediklerini ve sektör olarak ihracatta üçüncü ayın sonunda, geçen seneye göre yüzde 30, beşinci ayın sonunda yüzde 27 ve altıncı ayın sonunda ise yüzde 23,6 artış yakaladıklarını vurguladı.

DÜNYA DERİ PAZARINDAN DAHA FAZLA PAY ALACAK

Deri sektörünün OSB ihtiyacını değerlendirmeye devam eden Güven Karaca, “Milyar dolarlık bir pasta var ve buradan sadece yüzde 1’in altında pay alıyoruz. Burada yapılacakları tespit edip yapmamız gerekiyor. Bunlardan ilkinin OSB kurmak olduğuna karar verdik. Toplamda 6-7 deri OSB var. Tabakhaneler sanayileşmesini tamamlamış durumda. Deri tarafında kapasite sorunumuz yok ancak iş ayakkabıya, saraciyeye ve deri konfeksiyona geldiğinde, ciddi bir kapasite ve sanayileşme sorunumuz var. Birçok üretim alanına yurtdışından gelen bir alıcıyı sokamazsınız. Bunun için 25-30 yıllık sanayileşme kalkınma planları oluşturmamız gerekiyor. Tabakhaneciler için 3 tane OSB yeterli olacakken, niye 7 tane var? Çünkü yanlış teşvikler ve planlama yapılmış. Ayakkabı 1 milyar doları geçti ve iyi ilerliyor, ancak ölçek problemi var. Bu durum da yeni bir OSB şartının artık kaçınılmaz olduğu gerçeğini gözler önüne seriyor. Avrupa, Türkiye’den ayakkabı almak istiyor. Bu nedenle Karbon Nötr OSB kurmayı hedefledik” dedi.

30 YIL PLANLANMALI

Ayakkabıda da Tabakhane sektöründe de kapasitelerinin yetmediğini vurgulayan Karaca şunları aktardı: “Gelen talepleri geri çevirmek zorunda kalıyoruz. Bu noktada; ölçek problemimiz var. Sektörümüz; İstanbul’da OSB olmasını istiyor ancak ölçeklenmek istiyorsak İstanbul doğru bir tercih değil. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile oturup 30 yıl içerisinde hangi bölgelere ayakkabı, saraciye kurulacağını tespit edip, bugünden hazırlanarak daha önceki hatalarımızı yapmamamız gerekiyor. İkinci problemimiz ise Sosyal Uygunluk sertifikaları. Amerika’ya, Avrupa’ya satış yapmamız için bunlara ihtiyacımız var ama sektör belli bölgelere sıkışmış ve sosyal uygunluk sertifikaları olan, geleceği düşünmüş çok az firmamız var.”

KATMA DEĞERLİ İHRACATTA HEDEF 15 DOLAR

Deri ve deri mamulleri sektörünü değerlendiren Karaca, “Kendimizi en çok öveceğimiz taraflardan biri de tasarım tarafı. Biz, katma değerli üretim yapıyoruz. Hedefimiz total ortalamayı 15 dolara çıkarmak. Ölçeklenelim, sosyal uyumluluğumuzu alalım ancak memlekette çalışan yok. İnsan kaynağımız var ancak insan kaynağı ile iş vereni buluşturamıyoruz. Özellikle Z kuşağı maaş endeksli değil. Statüsü, yaşam tarzı çok önemli. Çok zor bir kuşakla karşı karşıyayız” dedi.