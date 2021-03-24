Capital, Ekonomist ve StartUp dergileri tarafından 2012 yılından bu yana düzenlenen Türkiye’nin ve Avrasya Bölgesi’nin en önemli iş ve ekonomi dünyası etkinliklerinden Uludağ Ekonomi Zirvesi, bugün başlıyor. İki gün sürecek zirve ilk kez hibrit (fiziksel ve online) olarak gerçekleşecek. Vodafone Business ana sponsorluğundaki zirve, bu yıl da sanayiden ticarete, üretimden perakendeye, finanstan teknolojiye, dijital dönüşümden sürdürülebilirliğe kadar pek çok sektörün nabzını tutacak. “Yeni Dünyaya Hazır Mıyız?” ana temasıyla iki gün sürecek zirvede, 20 oturumda 100’ü aşkın konuşmacı ağırlanacak. Bu sene 10. yılını kutlayan Zirve, http://www.uludagekonomizirvesi.org adresinden canlı olarak izlenebilecek.

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan’ın açılış konuşmasını yapması beklenen zirvede Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli ve Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank da konuşmacı olarak yer alacak.

“Yeni Dünyaya Hazır Mıyız?” ana temasıyla gerçekleşecek zirveyi takip etmek için kayıtlar https://uludagekonomizirvesikayit.com adresi üzerinden gerçekleştiriliyor.

YENİ DÜNYAYA HAZIR MIYIZ?

Birbirinden değerli konuşmacıların, uzman ekonomist ve fikir önderlerinin bir araya geleceği zirvede globalde ve yerelde yeni yükseliş ve toparlanma dönemine ilişkin konular tartışılırken, pandemi sonrasında yeni dünya düzeni, yeni normaller ve yükselişin nasıl olacağı konuşulacak; daha iyi bir dünya için izlenmesi gereken stratejiler ele alınacak.

Zirve’de bu yıl “Kamuda Değişim Ajandası”, “Enerjide Yeni Dengeler”, “İtalya Özel Oturumu”, “Startup’tan Büyük Şirkete”, “Finteklerin Yarını”, “Suyun Geleceği”, “Tarımda Yeni Vizyon”, “Bankacılık: Gelecek Nasıl Olacak?”, “Sürdürülebilirlik”, “Dijital İş ve Büyüme”, “Global Ekonomi 2021 & Gelecek”, “Akıllı Stratejik İş Dönüşümü”, “İyiliğin Gücü: Umutla Yarına”, “Kurumsal Yönetimde Dönüşüm Zamanı” gibi konu başlıklarında paneller yer alacak.

DÜNYADAN ÖNEMLİ İSİMLER ULUDAĞ EKONOMİ ZİRVESİ’NDE…

Zirve’ye bu yıl katılacak yabancı konuşmacılar arasında İtalya Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Manlio Di Stefano, EVPA European Venture Philantrophy Association Başkanı Steven Serneels, UNDP Türkiye Mülkim Temsilcisi Claudio Tomasi, Citibank Global Başekonomisti Dr. Catherine L. Mann, Aile Şirketi Danışmanı ve Yüzyıllık Aile Şirketlerinin Evrimi Kitabının Yazarı Dennis Jaffe, Movii CEO’su ve Kurucu Ortağı Hernando Rubio, Ekonomist Lord Jim O’Neill, Al Republic Kitabı yazarı ve Ekonomist Dr. Mark Esposito, Kyash Kurucusu ve CEO’su Shinichi Takatori, The Johns Hopkins Universitesi Uygulamalı Ekonomi Profesörü Prof. Steve Hanke, İtalyan Ticaret Ajansı Genel Müdürü Roberto Luongo, Allianz Makro & Sermaye Piyasaları Araştırmaları Başkanı Eric Barthalon, Barilla Group Asya, Afrika ve Avustralya Başkanı Federico Vescovi, CNH Industrial Global Traktör Ürünlerinden Sorumlu Başkan Yardımcısı Marco Votta, Unicredit Merkezi ve Doğu Avrupa Ticari Bankacılık Co-CEO’su Niccolo’ Ubertalli gibi isimler yer alıyor.

TÜRKİYE EKONOMİSİNE YÖN VEREN ŞİRKETLER VE YÖNETİCİLER ZİRVE’DE…

Uludağ Ekonomi Zirvesi’nde bu yıl da Türkiye ekonomi ve iş dünyasına yön veren isimler konuşmacı olarak yer alacak. Zirvenin ilk gününde açılış konuşmasını T.C. Hazine ve Maliye Bakanı Sayın Lütfi Elvan yapacak. Zirve’de ayrıca T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile T.C. Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli de konuşmacı olarak yer alacak.

Konuşmacılar arasında T.C. Ticaret Bakan Yardımcısı Gonca Yılmaz Batur, T.C. Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi Başkanı Prof. Dr. Göksel Aşan, T.C. Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Ahmet Burak Dağlıoğlu, Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Dr. Ali Taha Koç, T.C Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Başkanı Doç. Dr. Salim Atay, Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi Başkanı Prof. Dr. Uğur Erdener, TSKB Genel Müdürü Ece Börü, Ziraat Bankası Genel Müdürü ve Türkiye Bankalar Birliği Başkanı Hüseyin Aydın, Türkiye Su Enstitüsü Proje Geliştirme ve Uygulama Koordinatörü Doç. Dr. Aslıhan Kerç, İSKİ Genel Müdürü Raif Mermutlu, Akbank CEO’su Hakan Binbaşgil, Akfen Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Akın, Akkök Holding İcra Kurulu Başkanı & Global Compact Türkiye YKB Ahmet C. Dördüncü, Anadolu Grubu CEO’su Hurşit Zorlu, Arçelik CEO’su Hakan Bulgurlu, Bank of America Yatırım Bank A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Banu Başar, Boyner Grubu Yönetim Kurulu Üyesi Ümit Boyner, Bunge Gıda Türkiye Ülke Lideri Turgut Yeğenağa, BSH Türkiye CEO’su Gökhan Sığın, Citibank Türkiye Genel Müdürü Emre Karter, Deloitte Danışmanlık Lideri Hakan Göl, Doğan Holding CEO’su Çağlar Göğüş, Doğan Holding Otomotiv Grubu Şirketleri CEO’su Kağan Dağtekin, Doğanlar Holding Yön. Kur. Başkanı Davut Doğan, Enerji Ticareti Derneği (ETD) Yönetim Kurulu Başkanı ve Doğan Enerji CEO’su Burak Kuyan, Esas Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili Emine Sabancı Kamışlı, Fazla Gıda Kurucu Ortağı & CEO’su Olcay Silahlı, FİBA Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Murat Özyeğin, Ford Otosan CEO’su Haydar Yenigün, Garanti BBVA Genel Müdürü Recep Baştuğ, Getir Kurucu Ortağı Tuncay Tütek, Global Recources Partnership YKB Mehmet Öğütçü, Google Türkiye Ülke Direktörü Mehmet Keteloğlu, Hepsiburada CEO’su Murat Emirdağ, Hummingbird Ventures Yönetici Ortağı Fırat İleri, Index Grup YK Başkanı ve 2017-2018 Dönemi TÜSİAD YK Başkanı Erol Bilecik, Kale Grubu Başkanı ve CEO’su Zeynep Bodur Okyay, Mox Bank Limited Ceo’su Deniz Güven, MultinetUp CEO’su Demirhan Şener, Odeabank CEO’su Mert Öncü, ODTÜ Ekonomi Bölümü & Dijital Teknolojiler ve Ekonomik Büyüme Raporu Yazarı Prof. Dr. Erol Taymaz, Papara Kurucusu Ahmed Faruk Karslı, P&G Türkiye Kafkasya ve Orta Asya Yönetim Kurulu Başkanı Tankut Turnaoğlu, Reckitt Benckiser Yönetim Kurulu Üyesi Tarık Bayar, Revo Capital Kurucu Ortağı Cenk Bayrakdar, Sanko Enerji CEO’su Hakan Yıldırım, SOCAR Türkiye Rafineri ve Petrokimya İş Birimi Başkanı Anar Mammadov, Sabancı Holding Enerji Grubu Başkanı Kıvanç Zaimler, Scotty Genel Müdürü Hayri Aslan, Sütaş Yönetim Kurulu Başkanı Muharrem Yılmaz, Şişecam Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Genel Müdürü Ahmet Kırman, TAV Havalimanları CEO’su Sani Şener, TEB CEO’su Ümit Leblebici, Tiko CEO’su ve Kurucusu Sina Afra, Vodafone Türkiye CEO’su Engin Aksoy, Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Meltem Bakiler Şahin, Yemek Sepeti CEO’su ve Girişimci Nevzat Aydın, Yıldız Holding CEO’su Mehmet Tütüncü, Yıldırım Holding İcra Kurulu Başkanı Yüksel Yıldırım, Zorlu Enerji CEO’su Sinan Ak, Türkiye Yem Sanayicileri Birliği Başkanı Ülkü Karakuş, Adana Çiftçiler Birliği Başkanı Mutlu Doğru, Akdeniz Yaş Meyve ve Sebze İhracatçılar Birliği Başkanı Nejdat Sin gibi isimler sayılabilir.

GİRİŞİMCİLER İÇİN YATIRIM ALMA FIRSATI!

Uludağ Ekonomi Zirvesi, bu yıl yine Stars Of Region start up yarışmasının kazananlarına ev sahipliği yapacak. Google sponsorluğunda Galata Business Angels iş birliği ile gerçekleştirilen yarışmanın kazananları Zirve’de duyurulacak.

2021 yılında yarışmaya Türkiye’nin yanı sıra Avrupa, ABD, Afrika, Ortadoğu ve bölgeden 700’e yakın girişimci başvurdu. Başvurular www.uludagekonomizirvesi.org sitesi üzerinden alındı.

İlk 10’a kalan girişimciler, Varol Civil, Mehmet Buldurgan, Hande Çilingir, Hande Enes, İhsan Elgin, Münteha Adalı, Kaan Boyner, Uğur Şeker, Arif Akdağ ve Sina Afra’nın da aralarında bulunduğu GBA yatırımcıları ve iş dünyasının başarılı liderlerinden oluşan jürinin karşısında online ortamda canlı sunum gerçekleştirdi. Yarışmayı kazanan başarılı start up girişimleri Uludağ Ekonomi Zirvesi’nde açıklanacak.

Uludağ Ekonomi Zirvesi’nin Ana Sponsorluğunu Vodafone Business üstleniyor. Gold Sponsorlar arasındaBank of America, Biotrend, Doğan Trend, Galata Wind, Google ve Papara yer alıyor. Zirve’nin Oturum Sponsorları BSH, Citibank, Deloitte, Fairy, Orkid, Finish, Komili, İtalyan Konsolosluğu, Odeabank; Destek Sponsorları ise Doğan Dış Ticaret ve Sistem9 oldu.

Uludağ Ekonomi Zirvesi ile ilgili en güncel bilgileri http://www.uludagekonomizirvesi.org adresinden ve sosyal medya hesaplarından takip edebilirsiniz:

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Uludağ Ekonomi Zirvesi Hakkında: Dünyadan ve Türkiye’den birbirinden değerli konuşmacıları ve iş insanlarını buluşturan Uludağ Ekonomi Zirvesi, Capital, Ekonomist ve Start Up dergileri tarafından düzenleniyor. 2012 yılından bu yana organize edilen etkinilik, sektör liderleri ve medya tarafından ilgiyle takip edilirken birçok yeni fikre ve girişimciye de ışık tutuyor. Geçmiş dönemlerdeki Başbakan Yardımcıları, Ekonomi ve Maliye Bakanları, Gıda ve Tarım Bakanları, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Eski Bakanlarının katılımıyla onurlandırdığı;dünyaca ünlü ekonomistleri, şirketlerin CEO ve yöneticilerini ve ayrıca siyaset dünyasından önemli isimleri ağırlayan Uludağ Ekonomi Zirvesi, bugüne kadar Andy Grignon, Christian Wulff, Daron Acemoğlu, Darrel West, Derik Kim, Doron Avni,Howard Chase, Jack Straw, Jared Cohen, Jean Claude Trichet, Kai Georg Diekmann, Marc Faber, Mark Mulloch-Brown, Nouriel Roubini, Shaun Rein, Simon Calder, Yousuf Mohamed Al-Jaida, Ali Koç, Ali Sabancı, Ali Kibar, Aziz Torun, Begümhan Doğan Faralyalı, Bülent Eczacıbaşı, Cem Boyner, Emine Kamışlı, Erol Bilecik, Fatih Terim, Hamdi Ulukaya, Hüseyin Aydın, Hüsnü Özyeğin, İbrahim Çeçen,Levent Çakıroğlu, Muhtar Kent, Temel Kotil ve daha birçok değerli isme ev sahipliği yaptı.