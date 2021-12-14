Marmara Üniversitesi Ekonomik ve Sosyal Alanda Kadın Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (ESKAR) tarafından 13 Aralık 2021 tarihinde Dijital İşletme Zirvesi düzenlendi. Dijital İşletme Zirvesi’ne iş dünyasının önemli temsilcileri katıldı. Panelde konuşan Ekonomist Genel Yayın Yönetmeni Talip Yılmaz, dijital mecralarda faaliyet gösteren şirketlerin geleneksel şirketlerden çok daha yüksek oranlarda kâr elde ettiğini belirtti.

Marmara Üniversitesi Ekonomik ve Sosyal Alanda Kadın Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (ESKAR) tarafından düzenlenen “Dijital İşletme Zirvesi”ne Renault- MAIS Genel Müdürü Berk Çağdaş, Arnica Yönetim Kurulu Başkanı Senur Biçer, Ariş Pırlanta Yönetim Kurulu Başkanı Kerim Güzeliş, İmes Sanayi Sitesi Başkanı Kemal Akar, Ekonomist Genel Yayın Yönetmeni Talip Yılmaz konuşmacı olarak katıldı. İlginin oldukça yoğun olduğu panele, iş dünyasından, sanayiden ve birçok farklı sektörden iş adamı, üniversitenin akademik, idari personeli ve her fakülteden öğrenci katılım sağladı.

Marmara Üniversitesi Ekonomik ve Sosyal Alanda Kadın Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Fatma Ayanoğlu, etkinliğin açılışında yaptığı konuşmada, “Merkezimizde birçok çalışma yapılıyor ama merkezimizin çok önemli bir özelliği var. Türkiye’nin ilk kurulan ve bir üniversiteye bağlı olan kadın araştırmaları merkezi, biz de o yüzden bu öncülüğü bütün çalışmalarımızda devam ettirmek ve sizlere topluma faydalı işler sunmak adına birçok zirve ve çalışma yapıyoruz hem bilimsel hem de akademik araştırmalar yapıyoruz hem de sosyal sorumluluk projeleri gerçekleştiriyoruz geçtiğimiz son 2 ay içerisinde örneğin engelli öğrenci birim koordinatörlüğü ile birlikte engelli kadınların sosyal hayata katılımı ve istihdamı çalıştayı gerçekleştirdik. Yine Mardin’de spor ve kadın zirvesi düzenledik o da yine üniversitemizle mal olmuş bir zirve haline geldi. Sayın Gençlik ve Spor Bakanımız çalıştay sonuçlarını çok yakından takip etti. Bugün de yine özellikle yaşadığımız pandemi döneminde işletmelerin dijital dönüşümü ile beraber kadın istihdamının değişimi, iş yaşam dengesinin değişimi, cam tavan sendromu ve uzaktan çalışmanın işletmelerdeki etkisini incelemek için, üniversite-sanayi iş birliği gereği ve teorik bilgilerin profesyonellikle birleşerek daha fazla katma değer üreteceğinden hareketle bugün bu değerli paneli düzenleme kararı aldık. İşletme fonksiyonları öyle bir şey ki, üretim satış pazarlama bunların hepsi birbirini etkiliyor ve kadınlarımızla ilgili, çocuklarla gençlerimiz ve onların gelecekleri ile ilgili de birçok faktörü yakından etkiliyor bu sebepten dolayı da konuyu geniş kapsamıyla farklı sektörlerdeki sektörün öncüsü temsilcileri ile ele almanın daha geniş bir perspektiften ele almanın daha doğru olacağına inancımızdan bugün bu zirveyi gerçekleştiriyoruz” dedi.

Ardından konuşan, Marmara Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Çelen ise, “Covid-19 süreci bazı şeyleri çok kökten değiştirdi. Hizmet sektörünü kökten değiştirdi. Sanayi sektöründe ise bazı süreçleri kökten değiştirdi. Ama karşımıza yeni bir şey çıktı, biz bundan iki sene önce bütün derslerimizi bütün eğitimimizi internet üzerinden yapacağımız dijital ortama taşıyacağımız söyleseydiniz, evet bu konuda çalışmalarımız var ilerliyoruz derdik. Ama covid-19 süreci eğitimi artık dijitalleştirdi. Aynı şekilde basın yayın hizmet sektörü büyük ölçüde ister istemez dijitalleştirmek zorunda kalındı. Bazı büyük şirketlerimiz zaten bu çerçevede çok büyük adımlar atmışlardı ve bunun genele yayılması ve toplum tarafından içselleştirilmesi özümsenmesinin bu kadar kolay olacağını ben kişisel olarak zannetmiyordum. Bu süreci yaşamamız bize çok şey kattı. Ama bazı konularda da üzerine düşünülmesi gereken araştırılması gereken tartışılması gereken yönleri de ortaya koydu. Bunların bir tanesi de cinsiyet eşitliği iş dünyasında kadının rolü ve bunun gelişimi üniversitemiz bu konu daha önce Fatma Ayanoğlu hocamızın ifade ettiği gibi öncü kuruluşlarından biri. 30 yıldır kadın çalışmaları konusunda bir merkeze ve bu konuda çeşitli aktivitelere sahip öncelikle bu tür toplantıları düzenlemesinde katkıları organizasyonunun sahibi olarak Fatma Ayanoğlu hocamıza teşekkür ediyoruz” dedi.

Açılış konuşmalarının ardından, panelistler tarafından, kadın istihdamı, iş-yaşam dengesi, üretim süreçleri, işletme fonksiyonlarının değişimi gibi konuların ele alındığı zirve gerçekleştirildi. Moderatörlüğünü TRT Spikeri Mehmet Çelikyay’ın, sunuculuğunu Kanal D Ana Haber Muhabiri İbrahim Konar’ın üstlendiği panelde İMES Sanayi Sitesi Başkanı Kemal Akar, pandemi döneminde de sanayi sitelerinde üretimin hız kesmeden devam ettiğini, ihracata yönelik teknoloji odaklı üretim yaptıklarını belirtti.

Panelde ikinci konuşmacı olarak yer alan ARİŞ Pırlanta Yönetim Kurulu Başkanı Kerim Güzeliş ise online’dan satış yapan ilk mücevher firması olduğunu ve bunu yıllar öncesinde yaptığını, gelecekte e-ticaret ve dijital sektörde çok önemli gelişmeler olacağını belirtti.

Arnica Yönetim Kurulu Başkanı Senur Biçer de özellikle önümüzdeki dönemde robotlaşma ve dijitalleşmeden korkulmaması gerektiğini her robotun yanında yine bir insan kaynağına ihtiyaç duyulacağını belirtti. Renault MAİS Genel Müdürü Dr. Berk Çağdaş otomasyona geçiş döneminde, insansız otomobiller ve otonom sistemleri hakkında bilgi verdi.

Ekonomist Genel Yayın Yönetmeni Talip Yılmaz ise dijital mecralarda faaliyet gösteren şirketlerin geleneksel şirketlerden çok daha yüksek oranlarda kâr elde ettiğini belirtti ve bu noktada ülkemizde de çok önemli firmaların olduğunu ve gelecekte de bu alanların daha kârlı olacağından bahsetti.

Panel, ev sahibi ve zirveyi düzenleyen Prof. Dr. Fatma Ayanoğlu ve Marmara Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Çelen’in konuklara plaket takdimiyle sonlandı.